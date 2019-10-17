Dior表態挺一中 外交部：台灣不是中國一部分

法國時尚精品品牌克麗絲汀迪奧因中國地圖未納入台灣而遭大陸網友圍剿，Dior在官方微博發聲明表示，Dior始終尊重並維護一個中國原則，嚴格維護中國的主權及領土完整。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）法國時尚精品品牌克麗絲汀迪奧（Christian Dior）因中國地圖未納入台灣而遭大陸網友圍剿，Dior隨後道歉並表示尊重維護一中原則。外交部今天對此表達遺憾，強調台灣不是中國的一部分。

克麗絲汀迪奧（Christian Dior）在中國一所大學舉辦活動時，因中國地圖未納入台灣遭大陸網友圍剿。克麗絲汀迪奧在官方微博帳號貼文表示，針對Dior員工在校園宣講會上錯誤描述並錯誤解釋的事件，深表歉意，也強調這是員工個人失當行為，不代表公司立場。

聲明也說，Dior始終尊重並維護一個中國原則，嚴格維護中國的主權及領土完整。

對此，外交部發言人歐江安今天回應表示，對於Dior公開擁護一個中國原則，「感到很遺憾」。Dior聲明不符合事實，台灣不是中國的一部分，也從未接受中華人民共和國的行政管轄，不隸屬中華人民共和國。

她指出，國際企業不應該發表任何政治性的言論與立場，也不應該接受政治性壓迫而發表不符事實的相關言論。

不僅是精品業，中國先前也施壓國際航空公司矮化對台灣的稱呼，強加其政治思維在外國企業上。

歐江安說，對於中國大陸無理打壓跨國企業、航空公司，要求不當稱台、表態支持「一個中國原則」的無理霸道行為，外交部表達抗議與譴責。

她呼籲國際社會及相關國家，正視中國霸凌行為並採取必要行動，協助跨國企業抗拒中方無理的要求。她也呼籲跨國企業秉持自主精神、尊嚴，抗拒來自中國政府不當的政治壓力。（編輯：林淑媛）1081017

16日在中國某大學的校園宣講會中，有學生質疑迪奧投影片所顯示的中國地圖，為何沒有「中國台灣」？迪奧員工回應，可能是圖片太小、台灣太小，所以沒顯示在上面。（圖取自微博）