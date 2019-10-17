是否承諾蘇震清不分區 卓榮泰：我自一口真氣足

（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨主席卓榮泰是否承諾將蘇震清列入下屆不分區立委名單，引發政壇爭議，卓榮泰今晚在臉書以18字箴言「我自一口真氣足，不憂讒畏譏，正道自在人心」表明心跡，但未正面回應。

民進黨昨天召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會。有媒體報導，立法院長蘇嘉全力主讓侄子蘇震清進入不分區名單，但黨內對此有雜音，黨中央規劃提名委員會名單恐也無法確保蘇震清進入安全名單中，蘇嘉全為此動員部分派系成員缺席，杯葛黨中央。

蘇嘉全昨天透過新聞稿表示，有關民進黨下屆不分區立委名單提名，他完全尊重黨的提名機制，至於中執會成會與否，更非他個人所能影響。

蘇震清今天接受新頭殼媒體訪問表示，關於不分區提名，總統、賴院長、陳菊都承諾過，卓榮泰還親口承諾3次以上，如果要用一個報章雜誌就弄掉他，他一定會跳下來選屏東區域立委，「今天主席你的承諾不算，我自己的政治路一定自己顧」，「我選輸了，我認了」。

蘇震清稍晚也透過國會辦公室表示，當初因為選區重劃的關係，黨中央多次承諾，要將他排入不分區安全名單內，所以才禮讓給同黨立委鍾佳濱。

針對此爭議，卓榮泰今天一整天未接媒體詢問電話，僅透過黨發言人李明俐表示，這件事情黨主席與黨中央會全力溝通，目標希望以大局為重，促成最大團結；現在最重要是不分區提名程序要先完備，所以黨中央會朝這目標去努力。

卓榮泰明天將陪同民進黨立委呂孫綾到淡水區傳統市場徒步掃街拜票，並出席桃園立委鄭寶清永和市場後援會座談、立委鄭運鵬「青創雄兵、桃園第一」等活動，不分區提名爭議可能仍是媒體關切焦點。（編輯：王思捷）1081017