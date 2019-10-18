芭樂獲准銷美 總統：顯示台美關係非常好

（中央社記者程啟峰高雄18日電）總統蔡英文今天表示，台灣芭樂獲准進入美國市場，除歸功農政單位多年來的努力，某種程度也顯示台灣現在跟美國的關係維持非常好的狀態。

美國官方今年2月12日完成台灣芭樂輸銷美國60天預告期，華府時間10月17日公告台灣芭樂准入。台灣成為第2個芭樂可以銷往美國市場的國家。

蔡總統上午南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠，在接受媒體聯訪時表示，從2009年開始台灣就一直試圖想取得銷美芭樂的許可，如今終於可以進入美國市場，這幾年農委會確實做了很多努力，讓國產芭樂可以通過檢疫衛生的要求。

總統說，這件事某種程度也顯現出，「我們現在跟美國的關係應該是維持一個非常好的狀態」。

蔡總統同時對農業單位這幾年的努力感到欣慰。她說，這幾年國內農產品外銷成績都很好，今年上半年也已達到歷史新高，會持續努力讓台灣的農產品可以銷往全世界的主要市場。

另外，蔡總統說，政府也持續改善國內投資環境，其實很多產業不只是日月光等半導體產業，都認同台灣是一個投資的好地方，政府也很歡迎企業來台灣投資。

至於台日關係，蔡總統表示，台灣跟日本的情誼向來友好，日本也是台灣的好夥伴，尤其是在天災事變的時候，更會相互慰問並提供協助，雙方人民的情誼確實非常好。（編輯：唐聲揚）1081018