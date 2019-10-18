辣英粉遭秒殺 蔡總統再推台灣要贏應援組

（中央社記者陳俊華台北18日電）總統蔡英文第一波競選小物「辣英粉」遭秒殺後，競辦發言人廖泰翔今天說，將推第二波「台灣要贏應援組」，包含棒球帽、毛巾等，限量2020組；另外，蔡總統知名語錄LINE貼圖，也在今天上架。

蔡總統日前推出第一波競選小物「辣英粉」被支持者秒殺，一度造成金流平台當機。廖泰翔下午舉行記者會，介紹第二波競選小物「台灣要贏應援組」，包含棒球帽、毛巾、帆布袋及紋身貼紙，捐款2020元即可獲得，限量2020組，並選在20時20分開賣。

廖泰翔表示，美中貿易戰還沒停歇，但因為政府及早做好準備，今年的經濟成長率台灣將會是亞洲四小龍之冠；在國家裡每個人都是「台灣隊」，對台灣隊要有信心，並感到驕傲；這次是以小額募款為主，預計年底還會有一波競選小物。

剛加入競選辦公室的連翊婷表示，這次募款小物秉持「相信台灣、根留台灣」的立場，使用台灣本土MIT商品，堅持把技術與資源留在台灣，從台灣走向世界。

另外，小英之友會和知名圖文作家A Ray合作推出「小英語錄」LINE貼圖也在今天上架，A RAY不僅以蔡總統的知名語錄進行創作，更參照蔡總統最新定裝照，推出上色款作品。

廖泰翔說，這次A RAY以蔡總統的知名語錄作為靈感，例如「你可以悲傷但不要放棄」、「你決定就好不用託夢」、「英文很重要」等金句，相信大家看到都會很有感。

廖泰翔說，蔡總統看到貼圖後，非常肯定也很支持圖文作家的創意，尤其在社群當道的時代，對繪畫有興趣的朋友，貼圖產業是一個入門創造角色的最佳選擇，也能培養出新一代插畫家。為呼應蔡總統支持創作者的精神，貼圖收入所得扣除相關手續稅費後，將全數捐作公益用途。（編輯：趙蔚蘭）1081018