蔡總統：黨不分區提名嚴謹 盼充分討論取得共識

總統蔡英文（前中）19日在內政部長徐國勇（前左）等人陪同下走訪雲林虎尾糖廠，受訪時表示，不分區立委名單提名是非常嚴謹的，傳統是由黨中央主導，她希望在過程中，黨內部要有充分溝通與討論。中央社記者蔡智明攝 108年10月19日

（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）總統蔡英文今天下午至雲林虎尾糖廠視察時表示，民進黨不分區立委名單傳統是由黨中央主導，中執會通過，但因門檻很高，希望黨內在提名過程要有充分溝通討論，取得足夠共識。

對於民進黨不分區名單爭議，蔡總統接受媒體聯訪時表示，不分區名單的提名非常嚴謹，傳統是由黨中央主導，她希望提名過程中，黨內部要有充分溝通討論。由於不分區名單是經由中執會通過，通過門檻也很高，因此這張名單黨內必須有足夠共識，才能順利完成。

蔡總統也針對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜對於「一例一休」的反覆態度回應，她說，參選總統是一件嚴肅的事情，政策準備要充分，對事情看法與立場也要有定見，不是批評或信口開河，或為反對而反對，這不是競選總統應有的態度。

至於韓國瑜訪問美國是好是壞，蔡總統則說，由韓國瑜自己評估，不管他有沒有訪美，任何一個參選台灣總統的人，都必須熟識區域城市和與我們友邦間的重要議題，而且要表達清楚立場，而非含糊以對。

蔡總統今天下午至雲林參訪，由民進黨立法委員蘇治芬陪同，考察台糖虎尾糖廠、雲林國際農機展、北港滯洪池，並前往北港武德宮參拜。預計下午5時參加總統暨蘇治芬立委北港聯合競選總本部成立大會。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081019