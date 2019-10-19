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林飛帆：不分區提名不跳脫家族 神仙也救不了

最新更新：2019/10/19 21:22

（中央社台北19日電）針對民進黨不分區立委名單近日來的風波，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，民進黨主席卓榮泰的堅持是有道理的。他說，如果民進黨提出的不分區立委名單，跳脫不了地方家族派系等，那民進黨今年已經緊繃的國會選情，恐怕神仙也救不了。

媒體報導，立法院長蘇嘉全為力保侄子蘇震清入不分區安全名單，因而動用派系成員、導致中執會流會，蘇嘉全昨天表示，蘇震清到底能否進入安全名單，「相信卓榮泰主席會有大智慧處理」；至於杯葛中執會，蘇嘉全說，中執會有39人，他平常很少參與，「哪有能力杯葛。」

針對蘇震清指出卓榮泰至少三次承諾他列不分區立委名單，並揚言不排除脫黨參選，卓榮泰回應，不要繼續威脅黨中央，這是不理智行為。蘇震清昨晚對此在臉書發文道歉。

林飛帆晚間在臉書上發文指出，大家相當關心民進黨要提出的不分區名單，不分區制度以往是為了補足區域立委因著重選區利益考量的不足，而強調社會的多元價值、弱勢保障和進步價值的代表性，在這個原則下提出名單，2016年的民進黨就做的相當不錯。

他說，這一次民進黨的不分區名單，如何呈現進步和多元價值的代表性，而不是地方家族派系、職業利益團體代表，大家都在看，如果提出的名單，跳脫不了地方家族派系，職業利益團體或藍營倒戈的人士，那民進黨今年已經緊繃的國會選情，恐怕神仙也救不了。

林飛帆說，民進黨正站在一個十字路口，應該要盡最大力量，讓黨的不分區名單，能夠接續實踐進步改革的需要，要進步、要保障多元價值理念，而不是讓人認為只是酬庸分配。

他認為，卓榮泰的堅持是有道理的，民進黨曾經是期待進步改革力量茁壯的青年世代的寄託，絕對有能力重拾對改革期待的朋友的信心，誠心期盼黨內先進以整個黨的最佳形象與最大利益為念。（編輯：郭萍英）1081019

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