蔡總統：民主選舉是理念願景競逐 非仇恨鼓動

（中央社記者趙麗妍台中20日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天在造勢活動後遭民眾丟雞蛋，總統蔡英文今天表示，民主社會選舉重點在於理念、願景競逐，而非仇恨的鼓動。

蔡總統今天南下台中前往社口萬興宮參拜，參拜後媒體提問韓國瑜昨天在台南造勢活動離場時遭民眾丟雞蛋。

蔡總統指出，民主社會的選舉在於理念、願景的競逐，說出政績，而非仇恨的鼓動；昨天的事情令人遺憾，也要求警方務必找出做這些不正當事情的人。

媒體詢問亡國感被操作問題，蔡總統指出，台灣的民眾確實很擔心，中國這幾年來的步步進逼，對區域擴張的企圖心越來越重，越來越明顯，國民黨和有些政黨對中國的態度不明確，甚至曖昧，尤其是香港現正發生的種種事情，都造成台灣民眾的不安，這不是任何人去操縱的。

韓國瑜提出若他當選總統，台南不會淹水。蔡總統表示，韓國瑜在做任何承諾前，應先注意他之前開的支票、做的承諾有無兌現，這是一個政治人物可信度的問題，競選過程中，對於過去所作承諾、政見，在這個階段執行到什麼進度，韓國瑜應該要有說明跟交代。

立法院長蘇嘉全今天也和蔡總統同台，媒體問是否談論不分區立委名單，蔡總統笑說，想像力太豐富了，今天沒有談這件事，也不會談這件事，主要和鄉親見面，談一談執政所做的事情。

至於美國對台灣的支持，蔡總統說，這段時間一直都是持續的、強勁的支持，相當感謝，政府也會持續讓台美關係能夠是互利互惠，共同維護這個區域的和平穩定。（編輯：唐聲揚）1081020