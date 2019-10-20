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首頁 / 政治

經濟成長社福增加國防好 蔡總統籲民眾再給4年

最新更新：2019/10/20 13:17

（中央社記者趙麗妍台中20日電）總統蔡英文今天南下台中報告施政成果。蔡總統表示，台灣經濟持續成長，社福預算增加，國防做得好，呼籲民眾再給4年。她同時大力推薦無黨籍立委洪慈庸，希望大家支持。

蔡總統今天台中跑透透，一早先到石岡一貫道寶光建德道場，接著趕往新社鎮安宮，再前往社口萬興宮。萬興宮前街口早已掛上「熱烈歡迎 總統蔡英文蒞臨」紅布條，許多民眾一早就在排隊等候。

蔡總統在支持者熱烈歡迎下進場，她先入殿參拜，接著到廟埕和民眾談話，陪同的還有行政院長蘇貞昌、無黨籍立委洪慈庸、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇。

蔡總統向鄉親報告了3年多來執政的成果，台灣的經濟持續成長，長照2.0、托育政策明年度預算編列增加。

蔡總統說，經濟成長、稅收增加，照顧老人家、小朋友，讓年輕人沒有後顧之憂，不只台商回台投資，許多外商也覺得台灣是很好投資的地方，有很多機會提供給年輕人，希望年輕人一起拚，拼出台灣的未來。

她也大力推薦洪慈庸，上一次參選時，洪慈庸是新世代的代表，很多人誇獎她做得很好，很會照顧人，現在「洪姐姐」當媽媽了，加倍的會照顧人，在中央爭取了許多預算建設地方，呼籲選民支持。

洪慈庸表示，她和總統不同世代，但有相同的使命，就是守護住台灣這個家，這個家就是台灣的自由民主，台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她也將和蔡總統並肩作戰，2020讓台灣贏。

蔡總統離開萬興宮後，繼續前往大雅永興宮參拜，接著參訪寶熊娛樂館，蔡總統將和洪慈庸一起體驗虛擬釣魚的樂趣。（編輯：屈享平）1081020

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