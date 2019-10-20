陳同佳案爭議 韓國政顧問團：政府犧牲司法主權

（中央社記者王承中台北20日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案遭陸委會指別具用心。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，蔡政府根本是犧牲司法主權，若韓國瑜當選一定馬上收，中華民國主權不容懷疑。

香港特首林鄭月娥日前表示，將協助港女命案兇嫌陳同佳來台投案。陸委會則回應，港方迄未提供本案任何在港證據，漠視應追訴陳嫌殺人罪，刻意卸責、放棄司法管轄權、別具用心。

黃曼昕下午發布新聞稿表示，「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」用在陸委會與民進黨政府身上才是無違和。

黃曼昕指出，蔡政府不讓嫌犯來台根本是犧牲司法主權，真是超級國際大笑話。審判權是主權的延伸，過去綠營和大陸爭審判權不遺餘力，在香港反送中抗爭後，執政黨馬上轉髮夾彎。蔡政府不收陳同佳投案，韓國瑜當選後一定馬上收，馬上審判，中華民國司法主權不容懷疑。

黃曼昕表示，民進黨之前批評香港與中共不講人權，自己成天高喊主權，指責別人賣台，但當嫌犯要跨海來投案，陸委會居然推卻怕事。不但叫港府續押，還指導港府用殺人罪起訴，扯來扯去就是不敢收。這樣不敢行使司法權的政府，有什麼資格說人權，又怎麼捍衛主權。

黃曼昕指出，國政顧問團認為，對於陳同佳有意赴台投案，政府應嚴正表示中華民國會行使司法權，毋枉毋縱，對嫌犯給予公平的審判，也給受害者潘曉穎女士一個正義。更彰顯中華民國的主權與司法正義。

黃曼昕表示，港台遣送條例應該是政府的第一要務，政府操弄反送中條例反而忘了國家利益。（編輯：楊凱翔）1081020