郭台銘：國民黨總統初選 像比賽聽電話

鴻海集團創辦人郭台銘（前）20日在高雄舉辦感恩見面會，帶領粉絲唱國歌，也與幕僚合唱「明天會更好」和「感恩的心」，感謝粉絲一路來相挺。（郭台銘辦公室提供）中央社記者陳朝福傳真 108年10月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天在高雄舉辦感恩見面會，除了帶領粉絲唱國歌，他也提及參加國民黨總統初選時的心情，感覺當時不是在投票，好像是比賽聽電話。

這場感恩見面會在高雄展覽館會議廳舉行，現場擠滿粉絲，前立法院長王金平、前高雄縣長楊秋興、台北市政府顧問蔡壁如等人都出席相挺。

郭台銘在感恩見面會一開始先帶領粉絲唱國歌，隨後向外界介紹，授旗郭家軍第2名立委參選人、高雄市議會副議長陸淑美女兒，國民黨籍的黃韻涵。

不過，郭台銘未安排接受媒體採訪，會場也未開放媒體拍攝，他在臉書直播時提及參加國民黨總統初選時的心情說，感覺當時不是在初選投票，好像是比賽聽電話，而他當時提出的0到6歲國家養等政見，現在也都獲得其他總統參選人歡迎。

對於外傳郭台銘考慮將列入台灣民眾黨不分區立委，郭台銘幕僚蔡沁瑜於會前接受媒體聯訪時表示，要加入民眾黨，取得黨籍才能列為不分區立委，但郭台銘現階段是無黨籍一身輕，可以做很多事情，現階段還沒有考慮加入民眾黨。外界不用多給郭台銘壓力、劇本，讓他靜下心來做想做的事，包括智庫、學校等。（編輯：洪學廣/李亨山）1081020