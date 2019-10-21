柯文哲稱韓國瑜可惜 選2020後不易改革國民黨

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲今天說，國民黨總統參選人韓國瑜只要穩紮穩打，還是能改變國民黨，參選2020總統會受傷慘重，之後若要改革國民黨，能量會比較弱，「有點可惜」。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲說，韓國瑜「有點可惜」，若穩紮穩打，將是國民黨最有能量的人，卻在2020總統大選一役上消耗，改革將更困難。

有媒體追問韓國瑜現象會不會是曇花一現時，柯文哲說「看他自己造化」，被問及「韓國瑜贏不了」時，他說，距2020總統選舉不到3個月，香港反送中運動在1、2個月內不會結束，還會再拖下去。

針對韓國瑜批評他是「陳年老醋工廠老闆」時，柯文哲說，他只是講話太實在，而且他也沒有要選舉。

另外，民進黨秘書長羅文嘉質疑台灣民眾黨提名不是為了勝選，而是為了拉下民進黨。柯文哲說，這是政治上的現實，「要提不分區立委，區域立委要提10名，我們也不能說哪個區域是民進黨不提名」。

柯文哲說，羅文嘉的批評是政治口水，「除非說台灣不能有第三黨出現，這就是他們現在的心態，已經把地盤佔滿」。

他說，「某種程度是藍綠共犯結構」，否則國民黨與民進黨不會聯合修憲，修出一個對彼此有利的憲法，「我後來發現藍綠持續20幾年，就是很穩定的藍綠共犯結構」。（編輯：張銘坤）1081021