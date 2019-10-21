避談脫黨參選 蘇震清：尊重提名機制

（中央社記者郭建伸台北21日電）針對民進黨近來不分區立委提名風波，民進黨立委蘇震清今天說，他絕對尊重黨的提名機制，相信民進黨會團結，齊心協力完成不分區提名；他已經表達過該表達的意見，會持續基層的輔選行程。

媒體報導，民進黨16日原定要召開中執會通過不分區立委提名委員會，但傳出立法院長蘇嘉全為力主讓侄子蘇震清進入不分區名單，且不滿被排除在提名委員會，因而運作派系成員杯葛中執會造成流會。

蘇震清說，民進黨中央有其提名機制，該表達的意見他都已經表達，他會持續按照既定行程勤跑基層。

蘇震清說，他絕對尊重黨的提名機制，相信民進黨是團結的，會齊心協力完成不分區提名，「哪些人可以提名，哪些人怎麼去排序」，相信提名委員會一定會用智慧解決。

媒體詢問蘇震清，和黨主席卓榮泰是否有聯繫？蘇震清說，卓榮泰最近忙著輔選，他也很忙，他覺得沒有什麼必要聯絡。蘇震清重申，不分區提名委員有其提名辦法制度，相信民進黨會慎重解決。

媒體追問，卓榮泰當時是否真的有承諾他進入不分區名單？蘇震清說，卓榮泰有回答過，「他有說過沒有承諾過嗎？不會吧？」他不參與初選的原因，之前也都表達過。

媒體也問，立法院長蘇嘉全似乎很支持蘇震清？他回應，蘇嘉全沒有特別支持他，外界應該要了解事件始末，蘇嘉全跟他都對民進黨全心全意付出，不會因為不同意見就見縫插針。

蘇震清說，蘇嘉全雖然是他的長輩，但也是他政治上的前輩，自從擔任立法院長以來，表現有目共賭，相信大家都會有智慧地處理不分區提名。

由於蘇震清日前強調，若黨不信守承諾，他將走自己的路，脫黨參選立委。但他今天被追問此事時，僅表示那是後續問題，現在不需要談論這些。

至於蘇嘉全妻子洪恒珠擬退黨參選立委，蘇震清表示，因為他是晚輩，這件事他不能有特別的看法。（編輯：紀淑芳）1081021