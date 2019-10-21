韓國瑜推觀光政策 蘇貞昌：韓很隨性 聽聽就好

（中央社記者顧荃台北21日電）國民黨總統參選人韓國瑜推出觀光政策，要把交通部觀光局升格觀光部。行政院長蘇貞昌今天說，「韓國瑜真的很隨性」，當市長沒多久就落跑，現在又說當選總統之後的事，「聽聽就好」。

韓國瑜日前宣布觀光政策，表示當選後將把交通部觀光局升格觀光部，2028年來台觀光客達2000萬人次；另外，自由時報報導，韓國瑜昨天參拜台南大天后宮，指媽祖廟是讓有情人終成眷屬的地方，可以推廣愛情產業鏈。

蘇貞昌上午出席「向山致敬」記者會，會後受訪時表示，「韓國瑜真的很隨性」，到哪裡就喊到哪裡，過去說要讓高雄人口達到500萬人沒做到，現在又隨便喊成立這個部、那個部。

蘇貞昌表示，蔡政府這幾年大力投入觀光資源，調整觀光政策，讓來台觀光客創歷史新高，觀光要一步一步踏實做，不是隨機亂喊。韓國瑜一會要愛情摩天輪，一會要高雄人口變500萬，這些都沒有做到，現在亂喊要成立那個部、這個部，還講到當選總統後觀光客要達到2000萬人次，當一任高雄市長沒幾天就請假3個月，還談當選總統的事，「大家聽聽就好」。

媒體詢問，對韓國瑜說若當選總統不會讓台南再淹水有何看法。蘇貞昌回應，這是口水，因為口水太多，韓國瑜到哪裡都隨便喊，對地方也不了解，講的話前言不對後語。

蘇貞昌表示，政府這些年來投入許多經費努力治水，包括前瞻基礎建設中就有水環境建設來治水，但當前瞻預算在立院審議時，國民黨立委丟水球、撒麵粉反對；現在他到各地，卻大家都要來爭取前瞻預算。韓國瑜最好請國民黨不要再阻擋前瞻，並做好高雄市政最要緊。（編輯：蘇志宗）1081021