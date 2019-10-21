英媒指阿根廷大選執政黨將敗北 百萬遊行盼奇蹟

阿根廷總統大選前一周，執政黨馬克里政府在布宜諾斯艾利斯地標方尖碑號召百萬人大遊行，民眾自製旗幟以貓抓老鼠來支持馬克里，對抗貪腐形象的基希內爾派。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝 108年10月19日

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯21日專電）阿根廷總統大選前一周詭譎多變，總統馬克里號召百萬人遊行，看似締造奇蹟；英國金融時報批評執政黨經濟治理不力無法逆轉失敗結果，大選後回歸基希內爾派左派政權。

阿根廷總統大選8月初選時，代表左翼民粹主義的基希內爾派（Kirchnerismo）反對黨候選人艾柏托（Alberto Fernandez）得票率超過47%，領先尋求連任的馬克里（Mauricio Macri）15個百分點。多家民調顯示艾柏托將以50%得票率、20%得票差距在10月27日首輪大選勝出。

馬克里初選失利後採取傳統選戰策略造勢活動，橫掃全國內地各省，19日首都布宜諾斯艾利斯地標方尖碑（Obelisco）百萬人支持大遊行達到高峰，媒體估計現場近50萬人，警方估計約80萬人。

馬克里相信奇蹟其來有自。走進遊行現場，數十萬人聚集於方尖碑周遭大聲吶喊支持，數以萬計民眾散布在布市最寬的七月九日大道上。除了組織動員，也有許多人攜家帶眷志願前來支持馬克里，他們吶喊著：「你可以的！」（Sí, se puede）口號。

許多支持者為中產階級，他們擔憂大選後阿根廷將成另一個委內瑞拉。

馬克里2015年當選總統，中斷前總統費南德茲及基希內爾（Kirchner）家族執政12年左派政權，並主張開放外資、自由市場。8月初選艾柏托和副總統候選人費南德茲的勝利，意味下屆政府可能重回干預政策、國家保護主義的貝隆主義（Peronismo）。

費南德茲卸任後還遭收賄、侵吞公款和洗錢等多項罪名起訴，她代表的基希內爾派被執政黨指控為貪腐的代言人。

阿根廷人常以老鼠（Rato）、貓（Gato）指稱基希內爾派、馬克里，皆有「小偷」意涵。馬克里日前在造勢活動展現幽默，自嘲是會抓老鼠的貓。他呼籲阿根廷人不要走回頭路。

一名律師和友人舉著自製旗幟前來支持馬克里，她說費南德茲家族統治10多年貪污腐敗不斷。她舉日前拉馬坦薩市（La Matanza）13日起爆發洪水為例，當地2萬居民受影響，5000人被迫撤離家園。治理當地30多年的貝隆黨政府沒做任何事。

她告訴記者，馬克里或許不是最好的治理者，但是此時沒太多選擇。「阿根廷人絕對不能回到過去，成為另一個委內瑞拉。」

但英媒金融時報報導，經濟危機成為馬克里總統大選最大的災難，他的失敗似乎不可逆轉。連續2年經濟衰退、比索大幅貶值，貧窮率高達35%，失業率10.6%，以及通貨膨脹，經濟治理不力將成為致命傷，阿根廷大選後將回歸左派的基希內爾派。

馬克里是富商之子，金融時報指他和許多貧窮民眾面臨的經濟困境無法建立形象聯結，他也常遭批未傾聽民眾心聲，這可能是造成他垮台重要原因。金融時報甚至引述一位銀行家批評「這是史上最糟糕的政府之一，比預期的要糟糕得多。」（編輯：韋樞）1081021