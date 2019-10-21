民間與政府代表曼谷分享台灣公民參與經驗

行政院公共工程委員會專委張兆琦（右）及外交部公眾外交協調會科長錢慕賢（中）在曼谷社會創新及公民參與研討會分享行政院公共政策網路參與平台運作經驗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月21日

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）台灣民間和政府代表今天在一場研討會中分享台灣公民社群協助對抗假新聞的經驗，同時也分享行政院公共政策網路參與平台如何透過由下而上的過程，打造讓人民有感的政策。

駐泰代表處和朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）傳播藝術學院合辦社會創新及公民參與研討會（Conference on Social Innovation and Civic Participation），上午邀請政務委員唐鳳進行專題演講，分享台灣如何以創新科技協助社會發展的經驗。

下午場進行個案討論時，資拓宏宇公司副總蕭偉政說明如何在跨運具間建立開放資訊平台；Cofacts（協作型事實查核系統）共同發起人梁翔勝則示範台灣公民社群的參與，如何協助Cofacts對抗網路假新聞及提升人民政策參與。

行政院公共工程委員會專門委員張兆琦及外交部公眾外交協調會科長錢慕賢則分享行政院如何透過 Join（公共政策網路參與）平台，建立讓民眾有感的政策。

張兆琦說，近來有人提案要求中央政府設立部會調查青少年輔育機構內的兒少性侵，儘管支持或反對意見都有，但透過這樣的公開討論，能讓各方表達意見，也能了解部分家庭的困難，讓政策盡量達到最大共識。

張兆琦說，以往政策制定是由上而下，公共網路參與平台則是由下而上，讓人民有權力參與制定政策的過程，這也是一個政府和民眾建立互信的過程，平台有助促進政府和民眾溝通，讓政策更有效率更符合民眾需求。

錢慕賢則以Mac電腦使用者提案要求改善報稅軟體為例，分享政府部門如何在預算有限的情況下在最快時間內改善報稅系統。錢慕賢說，這是平台成立以來一個很成功的案例。

現場與會者稍後提問要如何確保這項機制是可以相信的？張兆琦表示，合理且經過討論可行的提案才會成案，台灣政府說到做到，重點在於政府要守信用，且唐鳳會追蹤成案的執行情形。（編輯：林憬屏）1081021