陳同佳案 蘇貞昌：港府司法互助提供證據 台灣會審判

針對港府願助陳同佳來台投案，行政院長蘇貞昌22日說，台灣與香港都有管轄權，香港應逕予審判，台灣也願提供協助；想將陳同佳送到台灣，企圖合理化送中條例，台灣不會上當。中央社記者施宗暉攝 108年10月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，行政院長蘇貞昌今天說，台灣與香港都有管轄權，香港應逕予審判，台灣也願提供協助；想將陳同佳送到台灣，企圖合理化送中條例，台灣不會上當。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，這案子台港兩邊都有管轄權，殺人的人在香港、被害人家屬在香港，陳同佳也關在香港監獄，香港有可及性、便利性，應該逕予審判，不應該讓司法有空窗期、讓重犯「趴趴走」，如果有需要台灣協助的地方，都願意提供協助。

蘇貞昌說，如果香港政府要跟台灣司法互助，提供相關證據、調查資料、筆錄，及所有搜索狀況，台灣也會加以審判，但不是讓重犯到處走，「來台灣又不是來身體檢查」，一定要有相關證物才能判，否則陳同佳來台隨口亂說，相關證物都在香港。

蘇貞昌表示，台灣要求司法互助，所以責成法務部、陸委會跟香港談司法互助，港府過去完全不理不睬，現在態度丕變，當然背後有中國因素，想將陳同佳送到台灣，企圖合理化送中條例，台灣不會上當；盼港府回應香港民意，好好處理反送中事件，不要藉個案進行政治操作。

陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，台灣向香港提出司法互助請求，但港府未回應，反而在今年初提出修訂逃犯條例，宣稱藉此引渡陳同佳，但條例同時適用於中國大陸和澳門，引起大規模「反送中」抗爭。

陳同佳則僅因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。（編輯：謝佳珍）1081022