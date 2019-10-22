陳同佳案 馬英九哽咽籲將心比心

（中央社記者王承中、余祥台北22日電）港女命案凶嫌陳同佳願來台投案引發爭議，前總統馬英九今天哽咽表示，這是一條人命，將心比心，他也是兩個女兒的爸爸，想到被害人爸媽心中的痛，他非常難過，「蔡總統，您不在乎，我們在乎。」

馬英九甚至說：「看看蘇貞昌是怎麼治理政府的」，請行政院長蘇貞昌說清楚，依法逮捕殺人犯，還受害者公道，這是什麼圈套。

陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，港府日前表示願助陳同佳來台投案。法務部長蔡清祥昨天表示，本案處理完全按照法律規定；陸委會副主委邱垂正則說，建議台港儘快討論如何建立司法互助機制。

馬英九上午出席「永續能源之路高峰論壇」前發表聲明表示，從昨天政府部門發言，證明蔡政府重視選舉算計，以政治考量處理陳同佳案，更勝於人權保障與正義伸張。

馬英九指出，他當然支持台港儘速簽訂司法互助協議，但這與陳同佳投案並不抵觸。可以先就個案同意嫌犯來台受審，以此建立司法互助實務的範例。他表示，陸委會今年5月曾公開向港府喊話「不用修法，也可以馬上送過來」，為何現在反而不可以。

馬英九指出，殺人嫌犯要投案，蘇貞昌卻說不符合人性、常理，難道犯罪者逍遙法外才符合常理。總統蔡英文昨天還對外賓大談台灣人權，但面對這起殘忍命案，怎麼噤聲不語，讓死者家屬情何以堪。

馬英九語帶哽咽指出，一個媽媽含辛茹苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死台灣，他真的為此感到非常難過。「蔡總統，您不在乎，我們在乎，請讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道」，讓全世界知道中華民國是一個尊重法治、保障人權的進步國家。

媒體詢問，目前對陳同佳發布通緝，但外傳移民署又禁止陳同佳入境。馬英九表示，陳同佳要來台灣投案，為什麼不讓入境，那何不取消通緝。「看看蘇貞昌是怎麼治理政府的」，一個政府怎麼會有法務部、移民署兩種不同聲音，這才是蘇貞昌要解決的，不要一直說有圈套。

針對陳同佳案，國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天受訪表示，韓國瑜若當選總統一定馬上收、馬上審判。民進黨政府軟弱，主動放棄司法管轄權，若認同讓殺人犯逍遙法外者，就繼續支持民進黨；若主張捍衛中華民國主權，請支持韓國瑜。

不過，相較國民黨和韓國瑜陣營的堅定立場，國民黨主席吳敦義上午出席全國道教與法師後援總會被問及是否贊成港府先處理時表示：「都有道理。」

吳敦義說，該案有不同主張，包括要讓陳同佳入境，或是要由香港依法辦理，若是中華民國國民被殺，應該要在中華民國境內審判，但此案是香港人殺香港人，屬人或屬地會有不同看法。

針對司法主權爭議，吳敦義說，他不是評論家，不能隨便贊同或不贊同，一定要用心了解才能評論。

吳敦義強調，過去馬英九政府執政時期，與中國大陸簽署兩岸罪犯處理條例，若在台灣殺了中華民國的人跑到大陸，一定要移回中華民國審判；若是在大陸殺大陸人，也要移回大陸審判，這是最基本原則。

至於拒收投案人對國家主權的損害，吳敦義說，確實存在爭議。（編輯：楊凱翔）1081022