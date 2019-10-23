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首頁 / 政治

吳敦義將列國民黨不分區 王金平：很好的安排

最新更新：2019/10/23 17:04

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨預計將黨主席吳敦義列入不分區名單，前立法院長王金平今天表示，若吳敦義有意願，這會是很好的安排，未來國民黨若有足夠的票數讓吳敦義擔任立法院長，他樂觀其成。

國民黨將啟動不分區立委提名作業，黨副秘書長兼組發會主委杜建德22日表示，吳敦義會列入不分區政治組，名次他不敢論斷，但絕對在專業性考量之後。

王金平今天下午拜會總統文化獎得主、台北市中正區忠勤里長方荷生前，接受媒體訪問時，被問到國民黨有意將吳敦義放入不分區名單一事，他表示，這應該，如果吳敦義有意願，他認為會是很好的安排。

王金平指出，未來國民黨如果有足夠的票數，能夠讓吳敦義擔任立法院長的話，他都樂觀其成。這對未來的立法院運作，一定會產生良好效果。

至於吳敦義是否被放入不分區名單中的安全名單內，王金平也認為應該，他說，因為未來如果吳敦義能夠進入立法院，就有一展身手的好機會，所以應該讓吳敦義的所學、專長夠發揮在國會中，所以他認為讓吳敦義在安全名單裡，這是應該的。

此外，由於親民黨手握推薦總統參選人的門票，目前仍未放棄總統路的王金平，再度被問到爭取這張的門票的狀況如何，但王金平僅表示，順其自然。（編輯：黃國倫）1081023

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