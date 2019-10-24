管浩鳴憂陳同佳成政治籌碼 陳明通勸他少說兩句

勸服陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴說，擔心陳同佳來台成為「政治籌碼」。陸委會主委陳明通（圖）表示，「我勸管牧師少講兩句話」。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北24日電）陸委會主委陳明通今天說，陳同佳案台港都有管轄權，受害人是香港人，港府有義務伸張正義；至於香港聖公會教省秘書長管浩鳴擔心陳同佳成「政治籌碼」，陳明通說，勸管牧師少講兩句話。

立法院內政委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

陳明通會前受訪時表示，兩岸關係就像跳探戈，不可能一個人跳，所以兩岸關係要好，「首先北京要面對中華民國的存在」，不承認台灣存在，「那我們到底是什麼？」又要怎麼互動、發展友好的關係。

陳明通表示，政府對於陳同佳案原則很清楚，台港雙方都有管轄權，若港府要辦，就透過司法互助把相關資料給港府；港府不辦的話，就把相關資料給台灣，但港府一直不願意，現在最重要是把人犯及相關卷證帶回台。

陳明通說，這不是跨境執法，跨境犯罪是要雙方政府合作，才有辦法實現司法正義，政府要的是跨境犯罪雙方政府要能合作。

媒體詢問，若港府不幫忙，陳同佳可能最後無法來台。陳明通說，這他不進一步評論，一開始政府就主張雙方都有管轄權，香港不辦就由台灣來辦；港府若不配合，怎麼實踐司法正義？雙方政府都有責任。

陳明通指出，不要忘了受害者也是香港人，香港政府有義務替受害者伸張正義，「我現在要來辦，你當然要配合我」，讓台灣把人帶回來，「這很簡單的道理」。

至於勸服陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴說，擔心陳同佳來台成為「政治籌碼」。陳明通表示，「我勸管牧師少講兩句話」，如果有心要幫陳同佳來台受審、要幫受害者伸張正義，「請你少說兩句話」。（編輯：蘇志宗）1081024