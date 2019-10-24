徐國勇見管浩鳴 藍委要求公布錄音與紀錄

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，國策顧問黃承國引薦具有大陸政協身分的教會牧師管浩鳴，與內政部長徐國勇會面，會談的內容是什麼，要求徐國勇必須公開見面的錄音與紀錄。

徐國勇今天說，9月底接見香港牧師管浩鳴後，因管浩鳴談及陳同佳欲投案，他就拒絕再談，並通報陸委會。國安會9月30日召集各單位開會確立原則，台港須建立司法互助機制。

國民黨團今天召開記者會，曾銘宗在會中指出，管浩鳴身為政協委員，申請來台程序須事先經陸委會、內政部及國安單位聯審，管浩鳴是如何被核准通過，為何國安單位准他入境，黃承國身為國策顧問如此神通廣大，竟引薦政協委員與內政部長會面，總統蔡英文是否知情。

曾銘宗說，這場會談真正目的是什麼，黃承國是不是中共代理人，雙方在如此敏感時機會面談話，請問談話的內容為何，對方的要求是什麼，陳同佳案件後續發展是否早就已經套好招了，政府須向社會大眾說明白。

與會的國民黨立委賴士葆表示，徐國勇必須公布與管浩鳴會談內容，具體談到的細節；政府處理陳同佳案從要求司法互助到派檢警赴港押人，不斷的政策髮夾彎，這其中的轉變必然有相關的連結。

國民黨立委林奕華說，徐國勇私下見具有中國政協身分的管浩鳴，難道沒有跟中共進行魔鬼交易嗎，是不是大玩兩面手法，一邊承諾不會判陳同佳死刑，另一邊欺騙國人高喊捍衛司法主權，難道徐國勇部長辦公室、內政部是民進黨抗中保台的漏洞。（編輯：蘇志宗）1081024