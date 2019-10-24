韓國瑜回娘家 雲林縣長議長都來站台

（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）國民黨總統參選人韓國瑜雲林傾聽之旅，第一站在土庫，縣長張麗善、議長沈宗隆都出席。韓國瑜說，農民、漁民、勞工、庶民這4種人日子過得好，全台灣的人都會幸福快樂。

韓國瑜今天在土庫順天宮，向雲林鄉親演講，用帶有點海口腔調的台語說，雲林人的特色就內心熱情，但不太會表達，他在雲林25年，住過西螺、古坑，現在住斗六，已經成為雲林縣的一份子。

韓國瑜表示，這8、9天來，從屏東、台南、嘉義、雲林，與農漁民開座談會，大家為何過得這麼辛苦，他歸納出幾點原因。第一，勞動力不足，農民愈來愈老，沒有勞動力。第二，農藥、肥料愈來愈貴。第三，天然災害補助不夠。第四，農保條例，包括喪葬補助，好幾10年都沒變。

他指出，最重要的是通路問題。「種好的東西賣出去，價格怎麼那麼差」，他聽很多這樣的聲音，所以昨天在阿里山，種茶的茶農就講，現在沒有觀光客來買茶葉，日子快活不下去了。在高雄市，他太太李佳芬代表他走訪美濃杉林那邊的農民，也向他太太反映，種的東西賣不出去，一家三口只能借錢過日子。

韓國瑜說，他的故鄉雲林，也面臨同樣的情形，人口外流，經濟發展太軟弱，他當選後要加大力度改善農村、漁村，他有一個信念不變，農民、漁民、勞工、庶民這四種人日子過得好，全台灣的人都能幸福快樂。

韓國瑜指出，百年來大家到順天宮拜拜是求風調雨順、國泰民安，風調雨順靠老天爺，國泰民安是靠自己，明年1月11日選舉，決定中華民國未來的走向，拜託大家，立法委員選張嘉郡，總統選韓國瑜。他在媽祖婆面前向大家保證，他與張嘉郡當選後，讓台灣可以「台灣安全，人民有錢」。

一名住雲林北港90幾歲的阿婆，是韓國瑜的鐵粉，特別座輪椅到現場，聽韓國瑜演講，在造勢結束後，韓國瑜親自向阿婆握手感謝。

今天土庫的造勢場合，雲林縣長張麗善、縣議會議長沈宗隆、立委參選人張嘉郡、韓國瑜的小舅子也是雲林縣議員的李明哲都來站台。

張麗善強調，大家的手肘要往內彎，支持雲林的女婿。沈宗隆說，現在公布的民調韓國瑜都差蔡英文「10幾趴」，笑死人，怎麼可能，看現場支持的人那麼多，就知道是假的。（編輯：林沂鋒）1081024