卓榮泰批柯文哲 遊走兩邊無中心思想

（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨主席卓榮泰接受專訪，針對民眾黨主席、台北市長柯文哲拋出三黨不過半，他反駁這是空話，目的是要讓藍綠不過半，從中取得籌碼；他認為，有一個小黨在中間遊走兩邊，絕對不是安定的現象，這種講法也呈現出沒有中心思想。

聯合新聞網今天下午播出卓榮泰專訪，主持人詢及對手韓國瑜請假參選民調不升反降，卓榮泰指出，市長請假由副市長代理，高雄市府整個士氣受到嚴重影響，市民對市府的效率難免產生質疑。

此外，卓榮泰表示，選舉結束後獲得那麼多公費補助，卻跑去另外一個地方去(選舉)，這個制度以後有必要再調整。他說，從韓國瑜當選高雄市長到10月10日止，幾乎是十分之一的時間請假，這項紀錄應是前無古人、很難後有來者。

卓榮泰說，去年韓流崛起無人可擋、如今快速消退也是無人可擋，韓國瑜一方面口誤或講一些言不及義的話，嚴重的是所提政策完全無法執行。

柯文哲成立民眾黨，搶攻國會席次。對於民進黨與柯文哲的關係，卓榮泰表示，不曉得柯文哲願不願意承認第一次選市長時，如果沒有民進黨(支持)是完全沒機會，第二次市長連任，沒有民進黨是落選的；因此，他認為柯文哲應該和民進黨保持友善才對，但柯文哲對於蔡總統、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊不合理的攻擊，傷了很多民進黨人的心，絕對不應該。

卓榮泰進一步說，柯文哲最近提到民眾黨在各地提名候選人的目標是為了三黨不過半，令人非常難以接受，三黨不過半是空話，因為民眾黨不可能過半，是為了讓民進黨與國民黨不過半，就可以在中間取得籌碼的位置。

他分析，未來台灣如果呈現一個不穩定的國會，經常與行政單位對立，台灣的政局絕對不穩定，讓他擔心台商資金回流的投資者可能產生懷疑，美國國內五百大企業這些投資會來嗎。

卓榮泰強調，藍綠不過半，有一個小黨在中間遊走兩邊，絕對不是台灣安定的現象，柯文哲的相關講法已經漸漸呈現沒有中心思想的政治行為。

對於國民黨主席吳敦義可望列入不分區立委名單，卓榮泰表示，「只能羨慕不敢學習」，幾十年前他當立委時就在當立委的人，現在還在選，「吳主席能不能跟我一樣有這樣的想法，讓國民黨的年輕人至少有一點希望」。（編輯：黃瑞弘/紀淑芳）1081024