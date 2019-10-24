卓榮泰輔選張廖萬堅 定調護國會保台灣

（中央社記者郝雪卿台中24日電）民進黨主席卓榮泰今晚到台中市西屯區廣興宮為立委張廖萬堅站台時指出，這次選戰策略定調為「護國會，保台灣」，希望張廖萬堅能繼續連任，國會過半，總統才能好做事。

卓榮泰下午到台中市為尋求連任的立委何欣純與張廖萬堅輔選，先陪同何欣純出席黨員同志座談會，傍晚再陪同張廖萬堅到西屯區廣興宮參拜，並由民進黨台中市黨部主委何明杰、台中市議員林祈烽等人陪同，出席「張廖萬堅與民有約座談會」，會中除拜託大家堅定支持張廖萬堅，更為總統蔡英文拉票。

張廖萬堅表示，現在大環境不好，他比別人認真也不能保證順利連任，所以別人跑10趟，他就跑20趟，別人服務5件，他就服務10件，服務地方不分黨派，即使是對手提出的政見，他也努力協調完成，希望再給他機會，繼續為大家服務。

卓榮泰為張廖萬堅近4年立委表現背書表示，張廖萬堅在立法院，關心年輕人所關心的體育活動，推動國民體育法，讓體育界煥然一新，增加很多活力、人才、政策，所以被稱呼為體育立委，年輕人才知道年輕人的需求，張廖萬堅有股年輕的氣力。

他說，張廖萬堅獲得4次優質教育文化立委外，也是照顧環境的環保立委，對水環境的維護不遺餘力，爭取前瞻基礎建設，整治改善惠來溪、潮洋溪、筏子溪、黎明溝等，讓台中生活環境品質愈來愈好，如此優質的立委值得大家再繼續支持。

卓榮泰強調，明年大選整體選戰定調「護國會、保台灣」，他拜託大家，在明年1月11日走進投票所，總統請投蔡英文、立委投張廖萬堅、政黨票投給民進黨，讓能夠保台灣的總統蔡英文連任、民進黨在國會過半，才能讓總統及執政團隊的政策推動更順利。（編輯：林沂鋒）1081024