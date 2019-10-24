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參訪霹靂布袋戲 韓國瑜：藝術跨越語言障礙

最新更新：2019/10/24 21:06
國民黨總統參選人韓國瑜（右2）24日走訪雲林，到虎尾參訪霹靂布袋戲公司，體驗操弄布袋戲偶「素還真」，霹靂國際多媒體副董事長黃文擇（右）協助負責口白。左為霹靂國際多媒體董事長黃強華。中央社記者蔡智明攝　108年10月24日
國民黨總統參選人韓國瑜（右2）24日走訪雲林，到虎尾參訪霹靂布袋戲公司，體驗操弄布袋戲偶「素還真」，霹靂國際多媒體副董事長黃文擇（右）協助負責口白。左為霹靂國際多媒體董事長黃強華。中央社記者蔡智明攝　108年10月24日

（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天參訪霹靂布袋戲時說，讀國中時，每天都要看「史豔文與哈嘜兩齒」，那時聽不懂閩南語，一樣看得津津有味，藝術跨越族群與語言的障礙。

韓國瑜雲林傾聽之旅，今天下午馬不停蹄，在元長鄉體驗「一日農夫」後，再驅車到虎尾參觀霹靂布袋戲，看完布袋戲製作過程簡介，韓國瑜用八個字形容，「嘆為觀止、大表驚豔」。霹靂布袋戲能夠把掌中戲傳統的文化，發揚光大，結合科技，再淬取、再提升，並跨足194國家，真了不起。

韓國瑜說，50多年前，在讀國中的時候，每天一定都要看「史豔文與哈嘜兩齒」，可是那個年代，他還聽不懂閩南語，一樣看得津津有味，藝術是跨越各種不同族群、語言的障礙，真的是如此。

他表示，政壇上有很多重要的領導者，同樣是布袋戲迷，今天終於瞭解，為何他們那麼喜歡看布袋戲。他說，霹靂國際多媒體董事長黃強華除了將布袋戲跨足國際，在國內還要擴張文創的版圖，高雄市政府竭誠歡迎。

韓國瑜下午在元長青農李秉懋的溫室體驗農夫生活時，雲林縣農會總幹事簡明欽提到，希望韓國瑜當選後能明確制度，輔導這些從南、北各地回鄉的青農，讓他們回家能賺得到錢。

韓國瑜對此表示，政府部門的職能就是要讓農漁產品產銷正常，讓生產者得到合理的價格、合理的利潤，這樣農業、漁業的經營才會長久。希望政府部門，一定跟農民朋友，一起攜手合作，找到好通路、好價格。（編輯：林沂鋒）1081024

國民黨總統參選人韓國瑜（右2）24日展開雲林縣傾聽之旅，到元長鄉體驗擔任「一日農夫」，與眾人前往溫室採摘小黃瓜。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真　108年10月24日
國民黨總統參選人韓國瑜（右2）24日展開雲林縣傾聽之旅，到元長鄉體驗擔任「一日農夫」，與眾人前往溫室採摘小黃瓜。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真　108年10月24日
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