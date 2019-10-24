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賴清德：赴美助選責任所在 與任何搭配組合無關

最新更新：2019/10/24 22:01
前行政院長賴清德（前）結束赴美助選行程，24日晚間搭機返台，對於媒體問及「蔡賴配」是否成型，賴清德表示，這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是職務無關。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年10月24日
前行政院長賴清德（前）結束赴美助選行程，24日晚間搭機返台，對於媒體問及「蔡賴配」是否成型，賴清德表示，這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是職務無關。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年10月24日

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）前行政院長賴清德赴美助選今晚返台，針對記者問到「蔡賴配」是否成型時表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和「任何搭配或是任何職務無關」。

賴清德以「團結台灣」為主軸前往美國舊金山、芝加哥、華府、紐約等地與僑胞見面，在演講過程中受到熱烈支持。

賴清德晚間搭機返台，他在接受媒體聯訪時表示，這次受到僑胞大力支持，整個造勢圓滿成功。海外僑胞很關心台灣的發展，也都可以體驗到2020年總統選舉的重要性，都願意站在捍衛台灣主權的立場，守護台灣的民主，讓總統蔡英文能順利高票當選，也支持民進黨立委在國會席次過半，讓台灣發展持續壯大。

記者問到許多民進黨的支持者都希望看到「蔡賴配」成型，賴清德表示，他這次助選是民主必然、責任所在，和任何搭配或是任何職務無關。

至於記者問到「陳同佳案」，賴清德以訪美因素，未深入瞭解為由，不願發表評論。（編輯：林沂鋒）1081024

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