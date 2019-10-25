最後的總質詢 王金平將從陳同佳案談起

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨立委、前立法院長王金平今天將進行立委生涯最後一次總質詢，據透露，內容將從陳同佳案談起，對照太陽花運動，談流血與不流血的差異；同時也將談到國會文化，以及協商的重要性。

王金平日前從表態參選總統到底後，就已明確說明未來不會續留立法院，而立法院今天將進行第9屆第8會期最後一天的施政總質詢，排在壓軸登場的王金平，預計將成為一場屬於他的告別演說；因此，王金平今天總質詢的內容，格外引起外界的關注。

知情人士透露，王金平今天總質詢的內容，將從陳同佳案談起，探討司法管轄權與主權等問題，同時也會對照太陽花運動，討論流血與不流血之間的差異；王金平甚至也會在當場訴說，「太陽花運動不是我們造成的，但是我們收拾乾淨的」，並提及香港的反送中看不到落幕的契機，港府要嚴肅面對。

知情人士也表示，王金平會談到國會文化，包括目前的國會文化，在民進黨過半的手中，不斷利用過半優勢，輾壓一切，這讓民進黨2018選舉慘敗，但目前總統大選民調領先，故態復萌；王金平認為，國會文化是衝突、妥協、協商、包容，縱然是多數，也要包容少數，這樣的文化，很難建立，很容易毀滅。

知情人士說，王金平在這次的總質詢中，會回顧院長任期內，幾個重大的事件，以及強調協商的重要性，認為協商制度的存在非常重要，不能一味要求表決，雖然外界批判密室政治，但是國會中，協商的制度非常必要，不能輕言放棄。

知情人士指出，王金平也會強調動用警察權，這是黃金原則，不能輕易動用；提及立法院是國家領袖、縣市長的搖籃，是人才培養的寶庫；同時也會談起服貿協議，認為服貿沒簽，的確是一個遺憾，但太陽花能不流血落幕，可以無愧於天地。

知情人士說，最後王金平會用感性的語氣，向大家告別，說明這44年的立委生涯，將一生的精華歲月，完全捐獻給國家，希望後面來的人，能堅持國會自主的原則，這是台灣彰顯民主國家的真正精髓所在。（編輯：蘇志宗）1081025