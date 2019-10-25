彭斯再批中 學者：美對民主價值的堅持不會打折

學者分析，美國副總統彭斯（圖）的演講對亞洲、對台灣都是再次保證，美國對自由、民主的堅持，不會因跟中國談貿易協定而有所打折。（圖取自IBM Cloud Video網頁ustream.tv）

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）美國副總統彭斯發表演說抨擊中國並力挺台灣。學者分析，彭斯的演講對亞洲、對台灣都是再次保證，美國對自由、民主的堅持，不會因跟中國談貿易協定而有所打折；價值觀不同是美中競爭的根源。

彭斯（Mike Pence）24日在華府智庫威爾遜中心舉辦的首屆馬勒克公共服務領袖講座上致詞，是彭斯繼去年10月在華府智庫哈德遜研究所嚴厲批評中國並力挺台灣後，再次針對美中關係發表演說。

他在演講中談及台灣時表示，美國跟台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由，並認同台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受中央社記者訪問時表示，彭斯去年的演講是將美國對中國政策做整體說明，而今年的演講原定6月發表，主題與六四天安門事件30週年有關，後來延期，可能因為美中貿易談判等因素，才延到現在。

賴怡忠觀察，雖然延期，不過彭斯仍發表這場演講，這對亞洲，包括台灣在內，都是再次保證（reassurance），美國不會因為要跟中國談貿易協議，而在自由、民主等價值的堅持上有所打折。

美中貿易戰延燒超過1年，近期露出曙光。美國總統川普（Donald Trump）10月11日與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方談判代表人劉鶴在白宮宣布，雙方達成「第一階段」貿易協議；川普隨後也說，他認為美中貿易協議將於11月中旬在智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間簽署。

針對彭斯在演講中提到，中國是經濟與戰略對手，賴怡忠分析，彭斯特別點出「經濟」這塊，意味當前的美中貿易戰不僅止於中國不公平的貿易作為或是貿易逆差等，而是中國在獲取經濟利益的價值觀與美國不同。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正也說，彭斯這次的演講確認美中在諸多基本價值觀上有很多的不同，而美國認為，這才是美中競爭的根源。中國大陸一黨專政，對內部的控制、言論自由的限制，都跟美國不一樣。

他進一步分析，美國行政部門、國會近來的友台作為也跟美中競爭關係有關。美國過去的對中戰略是希望將中國拉入國際貿易體系，讓中國大陸一方面作為負責任利害關係者，按照國際遊戲規則來進行國際關係；另一方面，也希望把中國大陸引入世界，藉由對外開放而讓中國大陸內部產生變革，最終讓中國政治體制有所改革。

不過，黃介正指出，這個設想顯然在中國國家主席習近平主政後，變得漸行漸遠；中國經濟、軍事持續強大，對政治的控制卻更加嚴格，在此情況下，形成美中競爭態勢。

他表示，彭斯的演講代表美國一部分人認為，為促使中國大陸真正改變，除了貿易戰、科技戰、金融戰以外，「一個健康存在的台灣、一個可以持續發展的台灣、一個民主的台灣」是促使或催化中國改變的因素。他認為，這是美國挺台力量越來越強的原因；在兩岸整體力量差距逐漸拉大，台海失衡之際，美國不希望台灣太弱。

此外，彭斯也在演講中譴責中國奪取台灣邦交國的行為，賴怡忠分析，這代表美國對台灣國際空間的議題不再袖手旁觀，明確表示對中國作為的不滿，並再次提醒，台灣民主制度才是中國應遵循的方向。

賴怡忠說，關於兩岸問題，有人認為是「統獨爭議」，不過，彭斯的演講則明確點出，兩岸問題主要是因為價值觀不同，中國拒絕自由民主，才會對自由、民主的台灣進行封殺。（編輯：蘇志宗）1081025