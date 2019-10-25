蔡總統：經濟正在轉型升級 持續深耕台灣

（中央社記者謝佳珍台北25日電）總統蔡英文今天表示，台灣經濟正在實現轉型升級，只要政府和民間攜手合作，一定可以帶領產業，持續深耕台灣、布局全球，創造更好的發展。

蔡總統上午接見108年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良台灣老店暨在地特色老店負責人，肯定獲獎代表推動台灣產業升級，也帶動整體社會經濟的蓬勃發展。

總統致詞時表示，這是她連續第4年與所有得獎代表見面。獲獎者來自各地的企業菁英，在商業道德、商業信譽、善盡社會責任、拓展經貿等方面，都有傑出表現。

蔡總統指出，這次獲獎的優良商人，在各自領域發光發熱，創造台灣驚人的進出口貿易，也帶來耀眼的商機。大家的努力和付出，不但推動產業升級，也帶動整體社會經濟的蓬勃發展，她由衷感謝與肯定。

總統並感謝外商朋友對台灣市場的重視，經濟部去年成立「投資台灣事務所」，用單一窗口提供更好服務，打造最適合投資的環境。在全球局勢的變動下，她也特別感謝在場駐台代表對台灣不變的支持。

蔡總統舉例說明，這次獲獎老店能歷久彌新，是因為符合堅持傳統、品質優良、創新3個要件。像是西螺大同醬油，成立超過100年，是黑豆醬油界的領導品牌；「林聰明砂鍋魚頭」傳承到第3代，成為用食物征服國際的創新典範。

總統表示，各行各業的創新能力，就是讓台灣經濟成長最重要的動力。根據「世界經濟論壇」最新公布報告，台灣跟德國、美國、瑞士持續並列全球四大創新王國，競爭力排名比起去年，再上升1名，成為全球第12名。（編輯：楊凱翔）1081025