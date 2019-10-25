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陳同佳願赴台自首
香港男子陳同佳2018年2月在台殺害同為港人的女友後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。陳同佳因盜竊女友財物被判刑入獄，2019年10月23日出獄。陳同佳表示，對不起社會，願意赴台「自首」。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首6/27

陳同佳案 監察委員立案調查

最新更新：2019/10/25 17:57
針對陳同佳案，監察委員立案調查，了解台灣與香港簽訂引渡協議是否有進展、類似案件政府有無統一窗口等。圖為陳同佳（左）23日上午出獄。（美聯社）
針對陳同佳案，監察委員立案調查，了解台灣與香港簽訂引渡協議是否有進展、類似案件政府有無統一窗口等。圖為陳同佳（左）23日上午出獄。（美聯社）

（中央社記者游凱翔台北25日電）針對陳同佳案，監察院今天表示，陳同佳來台投案過程與方式引起討論，涉及司法正義及主權，監察委員蔡崇義、王幼玲立案調查，了解台灣與香港簽訂引渡協議是否有進展、類似案件政府有無統一窗口等。

監察院晚間發布新聞稿，蔡崇義、王幼玲表示，陳同佳民國107年遊台期間殺害懷孕女友潘曉穎，並將潘女遺體藏於購置的粉紅色行李箱中，再把潘女的個人物品分裝進四個塑膠袋內，分別棄置。

監察委員說，陳同佳返港被捕，因香港與台灣並無簽訂引渡協議，台灣兩次函請香港協助均無下文，依刑法第3條「屬地原則」及第4條「隔地犯」原則，台灣有管轄權並無疑義，然而面臨陳同佳潛逃回港，卻無法立刻有效繩之以法，凸顯台港司法互助機制重要性與迫切性。

監察委員表示，此案涉及司法正義及司法主權，因此立案調查。

調查的方向為，報載香港提供合法且可行的協助是否屬實；期間有指摘台灣拒收陳嫌，此報導是否屬實或曲解；台灣與香港簽訂引渡協議是否有所進展；類此牽涉國際司法事務的案件，政府是否有統一窗口，讓人民有獲得「知」之權利，且避免引起猜測及誤解。（編輯：郭萍英）1081025

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