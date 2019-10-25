總質詢結束 蘇貞昌盼立院支持總預算等案

國民黨立委、前立法院長王金平（右）日前明確說明未來不會續留立法院，他25日在立院第9屆第8會期最後一天施政總質詢壓軸登場，結束後，行政院長蘇貞昌（左2）與立法院副院長蔡其昌（左）向王金平致意。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

（中央社記者王揚宇台北25日電）行政院長蘇貞昌今天說，總質詢結束，立法院將進入本屆最後一個會期的法案審查，及109年度中央政府總預算案、新式戰機採購特別條例草案及特別預算案等攸關國家發展的法案，懇請立委大力支持。

立法院第9屆第8會期施政總質詢到今天傍晚結束，蘇貞昌最後致詞時做出上述表示。

蘇貞昌指出，行政院施政報告總質詢已經圓滿結束，他要特別向立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及各位立委的指教，表達最誠摯的謝意。

蘇貞昌說，近來台灣不管在國際評比或經濟表現上，均穩定中有所成長，例如股市已經來到11000多點，並維持一段時間，台灣已經連續2年被世界經濟論壇評為4大創新強國。

他接著表示，台美關係是40年來最好，所以台灣芭樂是亞洲第1、世界第2可以直接銷往美國，這是全體國人、中央地方、朝野共同合作，努力打拚而來的成果，行政團隊會在這些良好的基礎上，繼續衝、繼續拚，讓國家繼續向前進。

最後，蘇貞昌也代表行政院向立法院表達由衷感謝，台下響起一陣掌聲，而民進黨立法院黨團總召柯建銘等多位民進黨籍立委也上前跟蘇貞昌握手致意，氣氛熱絡。（編輯：趙蔚蘭）1081025

國民黨籍立委王金平（右3）25日在立法院會期最後一天的總質詢壓軸登場，這也可能是他立委生涯最後一次總質詢。王金平下台後，朝野立委上前獻花致意。左為民進黨立院黨團總召柯建銘、右2為國民黨籍立委曾銘宗。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

國民黨立委、前立法院長王金平（左）日前已明確說明未來不會續留立法院，他25日在立院第9屆第8會期最後一天施政總質詢壓軸登場，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）向王金平致意。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日