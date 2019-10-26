韓國瑜提免費遊學 蔡總統：跳票可能性高

（中央社記者郝雪卿台中26日電）對於國民黨總統參選人韓國瑜提出要讓大學生免費出國遊學一年。總統蔡英文今天對此回應，總統參選人講政策要經過比較完整的評估及規劃，不然支票開越大，跳票可能性越高。

總統蔡英文台中市競選總部今天舉辦「2020蔡英文總統連任全國中藥商後援會成立大會」，蔡總統在會後接受媒體聯訪，針對媒體提問予以回應。

對於韓國瑜日前提出要讓大學生及研究生免費出國遊學一年，蔡總統對此表示，韓國瑜之前也講過故宮所有文物要一次展、在高山上設升旗台，甚至選高雄市長時說要到太平島挖石油，如今已經是總統參選人了，要講政策的話，要經過比較完整評估跟規劃，不然支票開越大，將來跳票可能性會越高。

對於媒體問到前行政院長賴清德前往美國分進合擊，「蔡賴配」組合有無可能一事，蔡總統表示，「我的答案還是一樣」，民進黨是團結的，全黨一致要在這次選舉中打出最好成績，可以繼續執政、國會過半，規劃的改革轉型及升級計畫，都可以有更長的時間完全實施，至於副手人選「會在最適當時間提出最佳組合」。

被問到一週內三度密集到台中，總統笑說，有些全國活動放在台中，台中地點最合適，就選在台中。總統還指著身旁的立委黃國書及張廖萬堅說，他們都不太承認他們的選情告急，希望台中打出最好成績。（編輯：黃世雅）1081026