不分區立委角力 韓僅建議黨主席掌決定權

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨不分區立委名單角力，傳韓國瑜陣營認為韓有權提名3分之1，知情人士表示，韓國瑜的確有跟吳敦義針對不分區名單交換意見，但既沒有推薦人選，更無要求提名多少額度，韓國瑜僅建議，黨主席才有決定權。

國民黨日前中常會通過不分區立委提名辦法和時程，正式展開不分區立委提名作業，名單將在11月13日出爐，最終名單和排序將在11月18日前由吳敦義核定。

國民黨副秘書長杜建德日前提及，國民黨總統參選人韓國瑜專心拚選舉，不會推薦不分區人選，引發質疑；前國民黨主席洪秀柱認為，韓國瑜既然是總統參選人，應有表達意見的權利。

吳敦義昨天被問及韓國瑜是否沒有不分區提名權時表示，韓國瑜曾當面向他建議，希望幾名黨員能優先列入，他都在考慮。吳敦義今天出席「2020青年培訓計畫開訓典禮」，媒體詢問韓國瑜推薦誰，吳敦義說，有推薦幾個人，媒體追問是否有超過34席的3分之1，吳敦義說，沒有，他們沒有算數字。

韓國瑜陣營發言人葉元之則表示，不分區名單牽動整體選戰，韓國瑜、吳敦義有交換過意見，至於名單如何，一切尊重黨中央安排。

外界解讀不分區立委是吳敦義和韓國瑜的角力戰，黨內人士說，國民黨過去多數情況都是總統參選人身兼黨主席的雙重身份，少有不分區立委提名權矛盾的情況，此次狀況特殊，在國民黨總統初選結束後，已經定調黨主席有不分區立委提名主導權，韓國瑜最多只有建議權。

知情人士指出，韓國瑜近日的確有跟吳敦義針對不分區名單進行意見交換，畢竟不分區名單牽動整體選戰，一定會關心，但是並沒有推薦人選，更沒有主動要求提名的額度。

據了解，韓國瑜在黨內初選勝出後即同意總統非當然黨魁一案，即是釋放出「尊吳」訊息，不分區立委提名是黨主席的職權，韓陣營一樣會尊重。

外界也關注吳敦義將自列不分區第幾名，吳敦義今天說，會通盤考量；總統大選與立委選舉都非常重要，總統就是當選了，也要有國會過半，達到60席的目標，才有辦法真正撥亂反正，不分區立委有34席，要努力設法贏得一半，甚至更多才行，因此他們會很謹慎。

至於不分區名單是否為韓國瑜與吳敦義之間的角力戰，葉元之說，完全沒有，現在全黨就是上下一心，盼打贏選戰。媒體追問，若吳敦義自列不分區，搶當國會龍頭，葉元之說，這要尊重當選立委以及黨的安排。（編輯：紀淑芳）1081026