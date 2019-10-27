林飛帆挺港藏哽咽 柯文哲稱林觸及心裡慚愧部分

（中央社記者梁珮綺台北27日電）民進黨副秘書長林飛帆表示，自己加入的是支持婚姻平權、聲援香港和西藏且不屈不撓的民進黨，並數度哽咽；台北市長柯文哲今天稱林「觸及心裡面最慚愧部分就會這樣」。

柯文哲上午出席台北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典，接受媒體聯訪時做上述表示。

柯文哲26日表示，「林飛帆曾經也是年輕人的標竿，現在呢？只不過是一個投靠…對啦，我要想想看用什麼字來形容你」，並指林飛帆自己先破功；林飛帆回應，「我投靠什麼？」指他加入的是支持婚姻平權、聲援香港和西藏且不屈不撓的民進黨。

林飛帆26日參加同志大遊行時，發表力挺西藏、香港以及同性婚姻議題談話，數度哽咽，對此，柯文哲今天說，「觸及心裡面最慚愧部分就會這樣」，表示每個人在利益、價值與現實當中會一直做選擇，每個人有每個人的作法。

針對近期頻失言，臉書粉絲專頁持續「掉粉」，柯文哲說，掉粉就如同股票，漲漲跌跌，不可能永遠都在漲，人生自在就好，「我還是那個樣子，想講什麼就講什麼」。

對於前國民黨立委丁守中認同民進黨主席卓榮泰「沒有民進黨，柯文哲選不贏台北市長」說法，柯文哲說，自己是「促使藍綠合作最大的因素，只有柯文哲可以讓他們合作」。

另外，台灣民眾黨海選不分區立委，黨主席柯文哲今天至29日將與入選的43人面試。他說，會比照台北市政府遴選制度，採用圈、叉與三角形，「你覺得好的打圈，沒意見打三角形，不適當打叉，分數出來後再排序一遍，這是我們一貫的作法」。（編輯：張銘坤）1081027