泰國百年王船遊行 王室頂級工藝和傳統文化饗宴

泰國將在12月舉行泰王加冕典禮的最後一道儀式王船遊行，領頭的將是泰王和王后搭乘有百年歷史的金鴻王船（Suphannahong）（右）。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月27日

（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）睽違69年，泰國今年舉行泰王加冕典禮，12月12日的王船遊行是加冕典禮的最後一道儀式，依古法打造的百年「金鴻王船」不但展現泰國傳統頂級工藝，更是泰國悠久文化的饗宴。

泰國目前節基（Chakri）王朝始自1782年拉瑪一世（Rama I）在曼谷建城，2016年，故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）拉瑪九世（Rama IX）駕崩，同年12月由兒子瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）繼位為拉瑪十世（Rama X）。

蒲美蓬1946年繼位，1950年加冕，泰國睽違69年後今年5月6日再度舉行加冕典禮，接下來的重頭戲是12月的王船遊行。泰國政府原定10月24日舉行王船遊行，不過泰王決定將遊行延到12月12日。

泰王和王后屆時將搭乘金鴻王船（Suphannahong）航行在昭披耶河（Chao Phraya）上宣示王權，王船遊行後，完成所有加冕典禮儀式。

王船遊行的由來為水路在古代泰國人的生活中佔有非常重要地位，船隻用於打仗、運輸、傳遞訊息和王室或佛教儀式等，歷史資料顯示在素可泰王朝時期（Sukhothai）已有王船遊行，但當代的歷史學家並未挖掘出任何素可泰時期留下的實體船隻。

在大城王朝時期（Ayutthaya）的王船遊行紀錄非常多，王船完全純手工打造，但多數的王船在大城王朝後期衰落時已被摧毀，到了節基王朝，拉瑪一世下令按照大城王朝的王船樣式重新造船供官方使用。

1932年拉瑪七世時期，為慶祝曼谷建城150週年，泰國舉行盛大的王船遊行，不過拉瑪七世後來不住在泰國，王船遊行因此未再舉行，直到拉瑪九世蒲美蓬時期，1957年慶祝佛教創立2500年才看到王船遊行。浦美蓬在位時期多次舉行王船遊行，最近一次是在2012年慶祝蒲美蓬84歲生日時。

王船隊伍將沿著昭披耶河遊行，長度約3.4公里，耗時約45分鐘，此次參與遊行的共有52艘船隻和2200多名海軍士兵，士兵們划船有一定的手勢與節奏，需要大量體力，因此參與人員平均年齡約20到30歲。

負責唱歌讚頌的軍官要中氣十足地唱完整段路程，內容除了讚頌泰王之外，也要讚頌王船本身的美及河流沿路的景色。

遊行的船隻最主要是領頭的4艘，第一艘是泰王和王后搭乘的「金鴻王船」，建造於拉瑪五世時期，船頭為天鵝造型，船身塗滿金漆並鑲上玻璃飾品；第二艘是阿難陀龍王船（Anantanakkharat），建造於拉瑪六世時期，船頭造型是有7個頭的那迦（Naga），一樣船身漆滿金漆和鑲上玻璃飾品。

第三和第四艘船分別是眾神蛇船（Anekkachatphutchong）以及那羅延禦金翅鳥船（Narai Song Suban），那羅延禦金翅鳥船以印度教三大神之一的毗濕奴為主要造型，是1996年為了慶祝拉瑪九世成為泰王50週年而建造的。

由於這些船都是依照大城時期的古法打造，以金鴻王船來說，歷史也超過百年，這次的王船遊行可說是泰國王室頂級工藝以及泰國傳統文化的饗宴，同時也展現泰國人自古以來和水路緊密相連的生活方式。（編輯：韋樞）1081027