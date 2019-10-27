洪恒珠退黨參選 綠委：應以大局為重盼能退選

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東縣立委。民進黨立委許智傑今天說，盼洪恒珠以大局為重，退選立委；民進黨立委李俊俋說，離正式登記還有時間，盼能再溝通協調。

洪恒珠今天上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第一選區立委。洪恒珠表示，唯一的變數是民進黨立委、蘇嘉全侄子蘇震清要選同選區立委，她就會退出。

民進黨立委李俊俋向中央社記者表示，離正式登記還有一段時間，希望能有妥善的結局，因為這樣給大家的觀感確實不好，盼有影響力的人繼續去勸，最好最後洪恒珠、蘇震清兩個人都沒去登記，否則對黨也是種傷害，登記前再繼續努力溝通、協調看看。

民進黨立委許智傑表示，洪恒珠若堅持要參選立委，恐會陷蘇嘉全於不義，讓外界對蘇嘉全有不當的聯想與批評；希望洪恒珠要思考到整個台灣的立場，以大局為重、以「顧台灣」立場為重，希望洪恒珠能退選。

不願具名的民進黨立委則說，參選本來就是每個人的權利，但若要用參選的方式來威脅黨中央，逼迫黨中央妥協，是很不可取的事；特別是蘇嘉全是大家推崇的立法院長，洪恒珠貴為立法院長夫人，難道不知道黨提名每一席立委參選人都非常重要嗎？洪恒珠這樣的行為不僅傷害民進黨，也是傷害台灣的民主，讓人無法理解。（編輯：趙蔚蘭）1081027