鄭文燦酸韓國瑜屢失言 籲1/11讓吹牛比賽結束

（中央社記者葉素萍台北27日電）桃園市長鄭文燦今天說，國民黨總統參選人韓國瑜最大的問題是「不知道自己在說什麼」，拿了麥克風就忘了自己，忘了不了解國政治理；他呼籲大家，讓吹牛比賽在明年1月11日結束，讓總統蔡英文繼續領導台灣。

蔡總統下午連趕兩場在圓山飯店舉辦的「2020蔡英文總統連任全國綠能產業後援會成立大會」以及「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會」。

鄭文燦出席全國同濟之友後援會成立大會，他說，選總統要選一個能夠代表台灣的總統、能夠保護台灣的總統；韓國瑜最大的問題是「不知道自己在說什麼」，一個人有時候講錯話很正常，但是，一個競選總統的人，「拿了麥克風就忘了自己、忘了不了解國政治理」。

他說，總統候選人真好當，國政顧問團可能都睡著了，韓國瑜說，故宮70萬件的展覽要一次拿出來，還提出要讓大學生及研究生免費出國遊學一年；韓國瑜可能覺得做一個總統候選人是吹牛比賽，呼籲大家，「讓吹牛比賽在1月11日結束，讓小英總統繼續領導台灣」。

鄭文燦表示，在這個時間點，大家可能覺得蔡總統有點領先，但大家要了解，韓粉很熱情，國民黨也有基本盤，網路上仍有很多假消息，尤其選舉投票，「投票率高的贏過投票率低的」，所以大家支持蔡總統，不只要拉開領先差距，還要繼續拉票。

行政院副院長陳其邁也出席兩場後援會成立大會，他說，自己很認真叫助理試算，外國遊學費用一年就要新台幣4000多億元，4年就要1.6兆元，助理算到凌晨1時許，還line他，「副院長，韓國瑜講的話你當真嗎？」

陳其邁說，他要跟高雄人說對不起，「如果（自己去年高雄市長選舉）有選上就不會這樣」，高雄人現在在台灣走，有時候都頭低低，不敢說自己是高雄人。（編輯：林孟汝）1081027