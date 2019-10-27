蔡賴配是否定局 林飛帆：很快會看到結果

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）前總統陳水扁日前表示，民進黨下屆總統、副總統參選人「蔡賴配」已成定局，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，決定權在總統和被邀請擔任副手的人，相信很快大家就會看到結果。

林飛帆今天參加「屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹」成立大會，他接受媒體聯訪詢問有關「蔡賴配」是否已成定局時表示，決定權在總統及被邀請擔任副手的本人，現在離投票時間也剩不多，相信大家很快就會看到結果。

立法院長蘇嘉全的妻子洪恒珠上午宣布退出民進黨，要以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，並表示立委蘇震清如果參選，是她會退出的唯一理由。對此，林飛帆說，黨中央將盡最大努力協調，相信蘇嘉全也有大智慧處理這件事。

2020蔡英文總統屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今天下午成立，總統府秘書長陳菊和林飛帆到場參加，由陳菊授旗給擔任小英姐妹會屏東縣總會長的立委周春米，以及新住民姐妹會代表等。

陳菊表示，女人雖撐起半邊天，但聲音往往只有一點點，現在女人要喊出聲音，所有的姐妹都要站出來支持「小英」對台灣的改革，希望屏東的2席立委都當選，國會過半。

林飛帆則拜託新住民姐妹及小英姐妹會成員共同捍衛本土政權，為台灣打拚，台灣不做香港第2。（編輯：陳清芳）1081027