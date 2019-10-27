印尼後援會成立 蘇嘉全：台商肯定蔡總統施政

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院長蘇嘉全今天說，週末他前往印尼參加總統蔡英文連任後援會成立大會，台商肯定蔡總統施政並充滿期待，印尼台商實力雄厚、前景看好，拚經貿也拚外交，盼海外台商與本土產業能攜手努力。

蘇嘉全晚間在臉書發文表示，這個週末他受邀前往印尼，參加總統蔡英文連任後援會的成立大會，現場有超過300位台商僑胞共襄盛舉，熱鬧非凡。

蘇嘉全說，趁著這個機會讓他能夠與許久不見的僑胞鄉親見面話家常，關心大家發展的動態，以及海外企業界的聲音，收穫十分豐富。現場看到台商朋友們士氣高昂，對於蔡總統的施政也加以肯定、充滿期待，證明在蔡總統的帶領下，國家走在正確的道路上，這種感覺讓人非常振奮。

蘇嘉全表示，經過多年的打拚，印尼台商不僅實力雄厚、表現活躍，前景也令人看好，有賴這麼多台商好朋友，在海外幫台灣拚經貿也拚外交，台灣才能夠在動盪的國際環境中扎穩腳步。

蘇嘉全說，期待未來大家能夠繼續攜手努力，促進所有海外台商與本土產業，在各自的目標領域同步成長，讓台灣以強健的經貿實力當作動能，在國際舞台盡情翱翔。（編輯：趙蔚蘭）1081027