遭質疑落跑市長 韓國瑜：在天意民意間徘徊不已

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜今晚表示，雖然高雄市長做這麼短，但他請假帶職參選完全依照規定沒有違法；他強調，自己參選是在天意與民意之間，徘徊不已，但他的民調的確在藍軍中一枝獨秀。

韓國瑜今天晚上在台北出席北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下民眾對談。韓國瑜向在場的青年表示，謝謝年輕朋友犧牲寶貴假日前來，他也很開心能跟年輕朋友相聚。他說，「你可以討厭我，也可以不要投給我，但麻煩必須了解我，我是最關心年輕人的總統候選人」。

在進行問答時，有青年詢問韓國瑜如何回應請假帶職參選所引起的批評。韓國瑜表示，他請假完全依照法律規定，目前為止約有30位議員也是帶職參選立委，另包括行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全也曾帶職參選，前美國總統歐巴馬也做不到兩年參議員就帶職參選。

他說，「在天意與民意之間，我徘徊不已，內心衝突很強烈，從今年春節開始一直在掙扎。」韓國瑜指出，在國民黨初選的時候，他一個廣告都沒做，就是交給人民決定，但民調卻在藍軍裡一枝獨秀；而將市政交給三位副市長，他內心也是有壓力。

對於若當選後是否會簽署兩岸「和平協議」，韓國瑜沒有正面答覆，但他表示，一定要捍衛中華民國主權，兩岸要恢復對話，但現在兩岸不對話，很恐怖，但對話不是賣台，有150萬台商在大陸，政府能夠不管嗎。

他說，台灣的民主化經驗可以提供中國大陸政治改革做參考，只有中國大陸民主化才能真正確保兩岸和平相處。

韓國瑜指出，有人講台獨，是因為可以獲得部分的選票，藉意識形態大撈特撈，但這些人內心真的相信嗎。

另外，也有青年提問，怎麼看有特定媒體一直在造神，讓許多年輕人產生疑慮。韓國瑜表示，任何事物都是相對應的存在，當有些媒體很欣賞韓國瑜，但也有很多媒體每天黑韓，今天媒體為何不監督執政黨，卻監督反對黨，失去比例原則、監督的神聖職責。

韓國瑜說，這一段時間，台灣沒有人像他一樣被黑成這樣。他說，「你可以不喜歡我、不投票給我，一點關係都沒有，但是拜託把我的政見完整看一下」。他舉例，22歲時，他父親要他投前台北縣長周錫瑋的父親周書府，但他卻投給前民進黨主席林義雄的太太方素敏，每個人都有自己的想法。

對於日前遭民眾丟雞蛋抗議，韓國瑜表示，在他內心一絲絲的漣漪都沒有，台灣可愛的地方就是言論自由，但丟雞蛋有點浪費食物，下次可以用其他方式，像小時候射紙飛機，歡迎下次大家有意見可以寫mail給他，或是在臉書留言。（編輯：趙蔚蘭/林孟汝）1081027