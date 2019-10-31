更多編輯台推薦新聞：
沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅
國際

沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅

早安世界》美國會快速推動台北法案 幫台灣鞏固邦交
早報

早安世界》美國會快速推動台北法案 幫台灣鞏固邦交

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別
國際

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／南瓜燈籠高高掛 NASA望遠鏡拍到萬聖節應景影像
首頁 / 政治
新聞專題
沖繩首里城大火
被列為世界遺產的沖繩那霸市首里城10月31日凌晨遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，燒毀面積共4200平方公尺。在火災發生約6個小時之後，火勢漸漸平息，但正殿西側的奉神門仍在燃燒，消防單位持續滅火。（圖取自琉球新報YouTube頻道）
沖繩首里城大火
新聞專題
沖繩首里城大火3/4

首里城大火 台日關係協會盼浴火重生再現輝煌

最新更新：2019/10/31 14:17

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）被列為世界遺產的沖繩那霸市首里城遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀。台灣日本關係協會今天對此不幸事件表達不捨與惋惜，並衷心期盼修復重建工程順利進行，讓首里城浴火重生。

首里城今天遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，燒毀面積共4200平方公尺。

台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝今天在外交部例行新聞說明會表示，據駐那霸辦事處回報，首里城火災事件發生於凌晨，並非開放參觀時間，因此沒有傳出任何遊客傷亡事件。

他說，要對此不幸事件表達不捨與惋惜。首里城有將近500年的歷史，是台灣遊客到沖繩旅遊必去景點；台灣衷心期盼修復重建工程順利進行，讓首里城浴火重生，再現昔日輝煌。

另外，謝柏輝指出，沖繩縣議會議長新里米吉率團於30日至31日來台訪問，許多團員因為這次大火已提前返回沖繩，訪團後續行程也有所調整。

首里城是琉球王國時代、約500年前興建，1933年被指定為國寶，在二次世界大戰沖繩戰役時曾被美軍砲擊燒毀。1992年正殿修復後，其他建築物陸續修復，西元2000年首里城城址與沖繩縣內其他的城址登記為世界遺產。（編輯：蘇志宗）1081031

延伸閱讀
沖繩首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅沖繩首里城3大殿燒毀火勢仍未撲滅 民眾難過流淚[影]世界遺產沖繩首里城火災3大殿燒毀 起火原因待調查

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報