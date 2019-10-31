首里城大火 台日關係協會盼浴火重生再現輝煌

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）被列為世界遺產的沖繩那霸市首里城遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀。台灣日本關係協會今天對此不幸事件表達不捨與惋惜，並衷心期盼修復重建工程順利進行，讓首里城浴火重生。

首里城今天遭祝融侵襲，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，燒毀面積共4200平方公尺。

台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝今天在外交部例行新聞說明會表示，據駐那霸辦事處回報，首里城火災事件發生於凌晨，並非開放參觀時間，因此沒有傳出任何遊客傷亡事件。

他說，要對此不幸事件表達不捨與惋惜。首里城有將近500年的歷史，是台灣遊客到沖繩旅遊必去景點；台灣衷心期盼修復重建工程順利進行，讓首里城浴火重生，再現昔日輝煌。

另外，謝柏輝指出，沖繩縣議會議長新里米吉率團於30日至31日來台訪問，許多團員因為這次大火已提前返回沖繩，訪團後續行程也有所調整。

首里城是琉球王國時代、約500年前興建，1933年被指定為國寶，在二次世界大戰沖繩戰役時曾被美軍砲擊燒毀。1992年正殿修復後，其他建築物陸續修復，西元2000年首里城城址與沖繩縣內其他的城址登記為世界遺產。（編輯：蘇志宗）1081031