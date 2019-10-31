眾院外委會通過台北法案 國民黨盼政府拿出作法

（中央社記者王承中台北31日電）繼美國參議院後，眾議院外交委員會也通過「台北法案」。國民黨今天表示，感謝美國對台灣的支持，也期盼民進黨政府拿出具體作法，改善中華民國日益艱困的國際處境。

美國聯邦參議院日前一致同意通過「台北法案」，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。美國聯邦眾議院外交委員會昨天也以口頭表決方式無異議通過「台北法案」。

國民黨下午發布新聞稿表示，對美方的支持表達誠摯謝意。中華民國要維持並推展國際空間，不能完全依賴外力，最終仍須靠自己，期盼執政者拿出具體作法，改善中華民國日益艱困的國際處境。

國民黨指出，在中華民國邦交國這幾年一再喪失、參與各類國際組織又頻頻碰壁的此時，美國參議院及眾議院外委會陸續通過「台北法案」，令台灣各界都感到美方的善意與溫暖，國民黨感激美方對台灣的支持。

對於法案中提及美方應協助台灣鞏固邦交，國民黨表示，美方的協助固然重要，但如同軍售，美方售台防衛性武器強化台灣防衛能力，最終保衛台灣的仍是自己，盼民進黨政府面對台灣國際空間大幅萎縮的事實，應拿出辦法解決。（編輯：林淑媛）1081031