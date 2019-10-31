洪秀柱競總11/2成立 韓朱吳3人可望同台

（中央社記者余祥桃園31日電）台南立委參選人、前國民黨主席洪秀柱競選總部將在11月2日成立，國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義將出席，韓、朱、吳3人可望自黨內初選結束後首度同台。

韓國瑜自黨內初選勝出後，黨內整合問題傳言不斷，韓國瑜日前在新北市造勢，朱立倫因訪日缺席，新北市長侯友宜也以市政優先為由不出席，引發外界聯想。

在外傳「韓朱配」停滯後，韓國瑜9月底曾驚喜現身朱立倫妻舅高思博為洪秀柱舉辦的南征造勢活動，首度與朱立倫同台；但朱立倫事後一再強調，韓朱配不存在。

近日又傳出前國民黨主席連戰出手整合，朱立倫允諾接任韓國瑜全國競選總部主委，但朱立倫今天受訪時僅說，歷任黨主席皆應該幫忙，擔任榮譽主委應該是很自然的狀況，但競選總部應該要和黨部二合一，讓戰力發揮到最高。

知情人士透露，朱立倫認為競總需與黨部配合，因此競總主委應由有黨職的人擔任較好，不過，朱立倫此次南下不只是為洪秀柱輔選，也有為韓國瑜拉抬選情的意味。

韓國瑜今天走訪桃園，被媒體問及是否請朱立倫接任競總主委，韓國瑜說，等到正式成熟會宣布，再給他們一點時間。

朱立倫今天受訪時也透露會參加洪秀柱競總成立活動，「好像韓市長也會一起」，屆時應該會碰面；韓朱是否將合體，韓國瑜在桃園接受媒體聯訪卻說，「目前沒有合體計畫，到時看主辦單位的安排」。

不過，根據洪秀柱辦公室提供11月2日競總成立活動流程，吳敦義將在9時50分致詞，朱立倫則安排在9時58分，韓國瑜將在10時30分致詞，吳、朱、韓3人可望自黨內初選結束後首度同台。（編輯：林興盟）1081031