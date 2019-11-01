蔡賴2日台南同台輔選 賴清德：應該有機會

（中央社記者劉建邦台北1日電）總統蔡英文和前行政院長賴清德2日將赴台南同台輔選民進黨立委參選人林俊憲。賴清德今天受訪表示，要視林俊憲競選團隊期程安排，但看來應該有機會與蔡總統共同為林俊憲加持。

對於「蔡賴配」被外界認為是民進黨選情定心丸，賴清德說，他知道外界有許多這樣的看法，但不管他先前赴美國或在國內替蔡總統助選，都是基於他的責任，這是民主必然也是責任所在，也希望讓外界知道，他都沒有離開民進黨，且為台灣大局，呼籲民眾相挺台灣，讓蔡總統明年高票當選、民進黨立委席次過半。

結束美國輔選行程的賴清德，回到國內延續「團結台灣」輔選基調。賴清德上午陪同台北市第4選區（內湖區、南港區）民進黨立委參選人高嘉瑜掃市場拜票。賴清德會前受訪時，做以上表示。

媒體詢問，賴清德曾提過國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜是「奇才」，但對於韓近期頻頻失言的看法。賴清德說，韓國瑜還是「奇才」，過去是奇特，現在是奇怪。

對於韓國瑜被視為最強挑戰者。賴清德表示，曾參加過選舉的人都知道，選票開完並確定當選後，才可鬆懈，所以開票前，要凝聚每一份力量並持續加油。

賴清德也被問及台北輔選首站先選高嘉瑜的原因。賴清德說，高嘉瑜出身一般家庭，擔任台北市議員問政時，也解決港湖區民眾關注問題，且熱心幫助弱勢，而高嘉瑜在議會表現也受外界肯定，對地方嫻熟，進入立法院更可協助當地發展，此外，民進黨立委席次要過半，這一席也很重要。

賴清德表示，高嘉瑜在他參加黨內初選時，聲嘶力竭幫他助選，那一幕他一直記在心裡，因此今天特別到場支持高嘉瑜。（編輯：方沛清）1081101

前行政院長賴清德（前右2）1日上午前往東湖五分市場，陪同民進黨立委參選人高嘉瑜（前右）掃街拜票，向攤商握手寒暄，爭取支持。中央社記者裴禛攝 108年11月1日

前行政院長賴清德（前左2）1日上午前往東湖五分市場，陪同民進黨立委參選人高嘉瑜（前左）掃街拜票，向攤商與民眾揮手致意。中央社記者裴禛攝 108年11月1日