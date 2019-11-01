韓國瑜籲拋政黨色彩 思考讓台灣更強壯

國民黨總統參選人韓國瑜（右）1日在桃園觀音造勢，受到民眾熱情歡迎，呼籲選民將政黨色彩、意識形態與框架丟一邊，思考如何讓台灣更強壯。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年11月1日

（中央社記者邱俊欽、黃慧敏桃園1日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜表示，從事政治要有慈悲心與同理心，苦民所苦；呼籲選民將政黨色彩、意識形態與框架丟一邊，思考如何讓台灣更強壯。

韓國瑜昨天、今天在桃園市傾聽之旅，上午第一站前往被綠營視為傳統票倉的桃園市觀音區造勢，中國國民黨籍立法委員吳志揚與韓國瑜抵達會場時，受到大批熱情支持者歡呼，現場旗海飄揚。

韓國瑜說，他從屏東縣、高雄市一路北上到桃園，感受民眾對生活失望，沒一個行業對未來充滿希望，希望鄉親把黨派色彩丟到垃圾桶，把意識形態拋到旁邊，拋掉所有框架，冷靜思考如何讓台灣下一代更強壯、更美好。

他說，現在產業、觀光一落千丈，企業老闆怨聲載道，年輕人被迫接受低薪，台灣一定要接軌國際，絕不能被綁死。

韓國瑜再提青年學子免費遊學等政策表示，投資年輕人才是投資未來、才有希望，相信一定可重新擦亮台灣這塊招牌；依台灣人智慧與勤勞，一定有機會重返驕傲。

此外，韓國瑜金門縣婦女後援會稍早成軍，韓國瑜妻子李佳芬出席表示，父親曾參與八三二戰役，她對金門有特別情感，期盼本地和海內外金門鄉親支持韓國瑜。（編輯：李明宗）1081101