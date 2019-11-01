更多編輯台推薦新聞：
早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀
早報

早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看
國際

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜籲拋政黨色彩 思考讓台灣更強壯

最新更新：2019/11/01 12:27
國民黨總統參選人韓國瑜（右）1日在桃園觀音造勢，受到民眾熱情歡迎，呼籲選民將政黨色彩、意識形態與框架丟一邊，思考如何讓台灣更強壯。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年11月1日
國民黨總統參選人韓國瑜（右）1日在桃園觀音造勢，受到民眾熱情歡迎，呼籲選民將政黨色彩、意識形態與框架丟一邊，思考如何讓台灣更強壯。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年11月1日

（中央社記者邱俊欽、黃慧敏桃園1日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜表示，從事政治要有慈悲心與同理心，苦民所苦；呼籲選民將政黨色彩、意識形態與框架丟一邊，思考如何讓台灣更強壯。

韓國瑜昨天、今天在桃園市傾聽之旅，上午第一站前往被綠營視為傳統票倉的桃園市觀音區造勢，中國國民黨籍立法委員吳志揚與韓國瑜抵達會場時，受到大批熱情支持者歡呼，現場旗海飄揚。

韓國瑜說，他從屏東縣、高雄市一路北上到桃園，感受民眾對生活失望，沒一個行業對未來充滿希望，希望鄉親把黨派色彩丟到垃圾桶，把意識形態拋到旁邊，拋掉所有框架，冷靜思考如何讓台灣下一代更強壯、更美好。

他說，現在產業、觀光一落千丈，企業老闆怨聲載道，年輕人被迫接受低薪，台灣一定要接軌國際，絕不能被綁死。

韓國瑜再提青年學子免費遊學等政策表示，投資年輕人才是投資未來、才有希望，相信一定可重新擦亮台灣這塊招牌；依台灣人智慧與勤勞，一定有機會重返驕傲。

此外，韓國瑜金門縣婦女後援會稍早成軍，韓國瑜妻子李佳芬出席表示，父親曾參與八三二戰役，她對金門有特別情感，期盼本地和海內外金門鄉親支持韓國瑜。（編輯：李明宗）1081101

延伸閱讀
韓國瑜下鄉之旅 深入嘉義地區固樁韓國瑜晚會被砸雞蛋 卓榮泰：譴責暴力行為藍營台南造勢晚會 韓國瑜馬英九互動成焦點

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報