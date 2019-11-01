副總統大讚台灣健保 樂意與各國分享經驗

（中央社記者張茗喧台北1日電）副總統陳建仁今天表示，台灣健保制度歷經多年耕耘，不論貧富均納入保障範圍，涵蓋全台99%人口及93%醫療院所，台灣也樂於和世界各國分享經驗，期盼共同為人類健康福祉努力。

副總統陳建仁今天上午出席「第29屆亞洲胸腔及心臟血管外科學會年會」致詞時表示，台灣全民健保制度在全球已建立聲望，另外像是葉克膜領域、微創手術、機器人手術與胸腔鏡手術等在亞洲也居於領先地位，台灣樂於和世界各國與會專家分享經驗，共同為人類健康福祉而努力。

陳副總統表示，台灣全民健康保險經過多年的耕耘，最近一次的滿意度高達89%，獲得「普及、方便、經濟、滿意度高」成就，在全球已建立聲望，也成為各國建立或改革健保制度的研究對象。

陳副總統舉例，像是今年8月出爐的2019年版CEOWORLD雜誌健康照護指標分析，台灣的醫療照護整體品質在89個國家中就名列第一。

陳副總統說，台灣健保之所以舉世聞名，主要是它提供所有國民一個公平、自助與互助制度，不論貧富、老少全部納入健康保障，至今涵蓋了全台99%人口以及93%醫事服務醫院與診所。

副總統指出，在這樣完整的健保機制下，也提供患有胸腔及心臟血管相關疾病患者更全面的照護，另外，因為有政府單位的支持，胸腔及心臟血管外科醫師除了一般常見的開放式外科手術，也可進行更先進的手術方式，如機器人手術、血管內的手術等。

副總統說，很高興今天有多達600名來自32個不同國家的與會來賓，共同分享與交流胸腔及心臟血管外科領域的研究成果，他代表台灣政府與人民，感謝外賓的熱情參與以及對人類健康福祉做出的努力與貢獻。（編輯：葉俐緯）1081101