吳思瑤新書開箱 賴清德肯定政治圈難得文化人

（中央社記者蕭博文台北1日電）民進黨立法委員吳思瑤今天舉行「Real Local在地-北投天母」新書開箱發表會，前行政院長賴清德到場支持，稱讚吳思瑤質詢專業且側重文化、青年議題，是政治圈難得的文化人。

新書發表會選在台北市北投文物館舉行，邀請知名音樂人陳明章獻唱「心愛的老車站」等歌曲，另有中華文化總會副秘書長張鐵志等藝文人士與地方仕紳與會。

吳思瑤說，4年前投入立委選戰的第一場競選活動地點選在北投文物館，還邀請當時仍是總統參選人的總統蔡英文，4年後選在北投文物館分享4年來的成果，也同樣邀請了重量級貴賓賴清德。

吳思瑤表示，想為服務15年的北投天母寫書的想法醞釀多年，這本新書籌備超過一年終於問世，除了是一本地方創生行銷在地的專書，更是她個人經營北投社區營造與文化深耕的工作全紀錄。

尋求台北市第1選區（北投區、士林區）立委連任的吳思瑤說，選舉年很忙，立院問政工作也很繁重，投入這本書的創作讓她蠟燭多頭燒，但看到書籍編輯成果一切都值得，也是獻給北投天母鄉親一份真摯的禮物。

賴清德致詞時說，新書有3大特色，首先，這不是記錄吳思瑤從美少女到美魔女的寫真集，而是記錄北投、天母的前世今生與明亮的未來；第二，這本書集結地方仕紳、藝術文化設計工作者的共同努力；第三，這本書是台灣地方創生的典範，也是深度旅遊不可缺少的一本書。

賴清德說，依他擔任院長期間的觀察，若以立委準備質詢是否充分、內容是否前瞻而足以對國家政策產生深遠影響做評比，吳思瑤是立院第一名，包括地方創生國家戰略、催生設計研究院、2030雙語國家等政策，都是吳思瑤說了，行政院照辦。

賴清德今天上午被媒體問到曾說國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜是「奇才」，如今看法是否轉變，賴清德說，他認為韓國瑜還是「奇才」，過去是奇特，現在是奇怪。

賴清德下午在吳思瑤新書發表會後又被媒體問到同一話題，賴清德說，主要是因為韓國瑜兩場選舉表現落差太大，相信很多人都有這種感覺。（編輯：張銘坤）1081101