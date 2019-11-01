韓國瑜桃園造勢晚會 籲用選票下架民進黨

國民黨總統參選人韓國瑜（中）1日晚間在桃園出席「幸福相會桃園起飛團結晚會」，批評民進黨無法讓民眾安居樂業，呼籲選民明辨是非、看清局勢，在明年1月用選票下架民進黨。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年11月1日

（中央社記者邱俊欽桃園1日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今晚在桃園造勢晚會中批評民主進步黨無法讓民眾安居樂業，呼籲選民丟掉框架、明辨是非，在明年1月用選票下架民進黨。

韓國瑜連續兩天在桃園展開傾聽之旅，為國民黨籍立委參選人站台造勢，今晚則出席在桃園區舉辦的「幸福相會桃園起飛團結晚會」，吸引大批支持者相挺，現場旗海飄揚。主辦單位預估2.5萬人參加活動。

韓國瑜向支持者表示，台灣2300萬人只希望「安居樂業」4個字，但民進黨執政3年多來並沒有做到。

韓國瑜說，從他展開全國傾聽之旅以來，真正強烈感受到台灣人善良、知足常樂的本性，但很多農漁民擔心農漁貨無法賣出去，生計受影響；其中很多支持民進黨30多年的選民發現，越支持民進黨，生活越辛苦，「現在民進黨真的對不起選民」。

他也批評民進黨控制媒體，讓媒體只監督反對黨，不監督執政黨，「台灣民主的價值是瘋了嗎，台灣人民一定要站起來，把眼睛擦亮，不要讓台灣窩囊的走下去」，並呼籲利用手上的一票，明辨是非、看清局勢，下架民進黨。

韓國瑜最後並與支持者高唱中華民國頌、我現在要出征等歌曲，結束兩天在桃園的傾聽之旅造勢活動。（編輯：張銘坤）1081101