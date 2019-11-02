台南海尾寮橋改建竣工 總統：治水是百年大計

總統蔡英文（左2）2日在台南市長黃偉哲（右2）、民進黨立委陳亭妃（左）等人陪同下，出席台南市安南區海尾寮橋竣工啟用典禮。中央社記者張榮祥台南攝 108年11月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）總統蔡英文今天上午出席台南市安南區海尾寮橋改建竣工啟用典禮時表示，海尾寮橋改建後將解決當地水患問題，治水是國家百年大計，不能等，地方做好規劃，中央一定全力配合。

蔡總統指出，她很高興見證海尾寮橋竣工使用，這是地方大事，海尾寮橋啟用後，將有效解決安南區海尾寮的水患問題。

總統進一步表示，治水是國家百年大計，也是持續性的工作，不能等，地方做好規劃，中央一定全力配合。她同時也肯定台南市政方向正確，稱讚台南市長黃偉哲重視治水防災，發揮成效。

台南市政府水利局人員表示，「台17線海尾寮橋改建工程」位屬交通要道上，施工期44個月，海尾寮橋改建完成後，將提升防洪標準，包括10年重現期洪水通洪能力及25年重現期洪水不溢堤。

海尾寮橋跨越海尾寮排水道，因海尾寮排水道地勢低窪，逢漲潮及豪雨易造成淹水，海尾寮橋則因橋梁長度不足，所以這次配合河道整治一併改建，改建後將有效解決海尾寮排水的水患問題。

改建工程將原橋長48公尺增加到83.5公尺，總經費2億4400萬元，104年12月10日開工，工程內容除橋梁改建外，也包含台17線引道抬高修順、新設護岸160公尺、相關引道照明號誌及橋上造景設施等。

黃偉哲說，海尾寮橋是出入台南市區的門戶，他期許海尾寮橋改建後能繼新臨安橋、承天橋，成為台南第3座具有地方特色的橋梁。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081102