傳吳敦義列不分區立委 藍綠隔空交鋒

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）民進黨主席卓榮泰今天來南投為黨籍立委參選人陳癸佑站台時，暗酸國民黨主席吳敦義「真要把自己列入不分區立委安全名單內嗎？」卓榮泰邊說邊捏臉皮，希望吳敦義能教教他。

國民黨文傳會主委程美華表示，國民黨正在進行不分區立委的推薦作業，請卓榮泰好好地處理自己黨內不分區問題，不必對他黨說三道四，干涉他黨事務。卓榮泰也不必對國民黨叫囂，插手他黨事務。國民黨大家長對於選情自有評估，不用卓榮泰操心。

民主進步黨南投縣第二選舉區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立法委員參選人陳癸佑今天在水里鄉成立競選總部，民進黨主席卓榮泰、黨籍立委蔡培慧、前草屯鎮長洪國浩及多名縣議員出席力挺。

卓榮泰致詞時表示，南投縣是中國國民黨主席吳敦義故鄉，相信國民黨一定用全力固守南投縣，「我們只能用不同戰法和國民黨全力拚一次」，而他也要請問吳敦義「真的要把自己列入不分區、真的要列在安全名單內嗎？」希望吳敦義也教教他，不然記者問起看法，他也只能表示羨慕。

卓榮泰日前表示，若明年立委選舉，國會沒過半，他會辭黨主席。因此，他接著問吳敦義，若國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜落選，國民黨立委席次未過半，「你這個黨主席還要做嗎？」是否敢像他一樣，有承擔責任的勇氣，而不是只眷戀職位。

卓榮泰也舉韓國瑜所提高山設升旗台說法，質問陳癸佑的對手、國民黨立委許淑華為何在韓國瑜身邊卻無動於衷；另外有關青年學貸免息、澎湖小三通，許淑華為何不告訴韓國瑜，政府一直在做這些事。（編輯：謝雅竹）1081102