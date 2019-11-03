韓國瑜政治泡麵說 蔡總統反擊：信口開河

總統蔡英文（左2）3日到高雄市鳥松區北極殿參香，被問到國民黨總統參選人韓國瑜指民進黨搞「政治泡麵」，蔡總統說，韓國瑜「這樣信口開河，今天講明天就改口，看起來是比較像政治泡沫」。中央社記者王淑芬攝 108月11月3日

（中央社記者王淑芬高雄3日電）總統蔡英文今天反擊國民黨總統參選人韓國瑜指民進黨搞「政治泡麵」的說法，她說韓國瑜「這樣信口開河，今天講明天就改口，看起來是比較像政治泡沫」。

蔡總統今天一早到高雄市鳥松區北極殿參香，受到民眾熱情的歡迎，總統向民眾細數執政政績及經濟發展成果，也尋求民眾再給4年，一定可以讓建設及發展更好。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天指出，民進黨只要選舉一到就搞「政治泡麵」，自己不努力、偷懶，只要抹黑對手就能繼續執政。

蔡總統接受媒體聯訪表示，社會近來對韓國瑜有一些批評，他就當作是民進黨的抹黑；蔡總統指出，「主要還是他信口開河，他的政治承諾出了問題，我倒是覺得他這樣信口開河，今天講明天就改口，看起來是比較像政治泡沫」。

昨天蔡總統和前行政院長賴清德同台為立委參選人造勢，「蔡賴配」一事再受關注，媒體關切「蔡賴配」是否成形了？蔡總統表示，標準答案是「我們會在最適當的時候提出一個最佳的組合」。

有媒體報導，蔡總統在日前一個競選辦公室會議上因為對手民調上升，兩人差距縮小而動氣，還要求競總、黨中央必須調整選舉策略、腳步，避免韓國瑜的氣勢攀升。

蔡總統說消息不確實。她指出自己的民調還算穩定，關切的是選舉到了最後階段，假訊息謠言越來越多，希望競選團隊對於假訊息、假消息跟謠言的澄清速度要更快。

蔡總統參香行程由立委林岱樺、管碧玲及行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等人陪同。總統受到民眾熱情的歡迎，民眾高喊「當選」、「一定要當選」，蔡總統也請民眾務必要在1月11日投票。

她致詞時指出，產業發展是高雄重要的事，中央推動橋頭科學園區，只要結合台南科學園區、沙崙能源特區等就能成為台灣南部最大的產業科技園區，未來發展絕對不輸新竹科學園區；未來會有半導體產業及人工智慧產業、物聯網等，高雄產業的發展將會領先台灣科技產業。

此外，蔡總統也允諾長照會再做得更好、更周道、項目更多；在照顧小朋友方面，蔡總統也表示，政府照顧0到6歲小朋友的經費已經增加到新台幣600多億元，未來會再加強對家庭第3個小朋友的補助，「盼大家敢生、敢養、國家跟大家一起養」。

她不忘談到今年前3季的經濟發展居亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）之首，政府已經為未來10年的發展基礎都打好了，產業經濟發展會更好。（編輯：黃世雅）1081103

總統蔡英文（後站者中）3日到高雄市鳥松區北極殿參香，受到民眾熱情歡迎。中央社記者王淑芬攝 108月11月3日